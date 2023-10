Hema start met eigen retail media: externe partijen kunnen adverteren in Hema-winkels

Retail media: Het wordt snel een interessante aanvullend businessmodel voor retailketens. Ook Hema gaat nu een eigen retail media netwerk opzetten. Onder de noemer ‘retail media’ valt de optie voor externe partijen om te adverteren in Hema-winkels.

Hema heeft al getest met diverse partijen. Zo verschenen er al advertenties van Lipton en Coca Cola op digitale schermen in Hema-winkels, zo is te lezen in het persbericht. Hema benadrukt dat de optie om te adverteren er is voor leveranciers van Hema, maar ook niet leveranciers kunnen hun bericht delen via de schermen.

Voor der service worden zo’n 289 digitale schermen verdeeld over 280 filialen in Nederland gebruikt. De schermen staan in winkels, maar ook in de etalages waardoor niet alleen Hema-klanten maar ook passanten in de winkelstraat worden bereikt.

Bas Verheijen, Chief Customer Officer bij Hema, in het persbericht: “Retail media wordt steeds belangrijker in de marketingmix van merken. Met het grote en diverse winkelpubliek dat wij dagelijks in en rond onze winkels hebben, is het voor ons een logische stap om onze schermen aan te bieden bij adverteerders. Overigens is dit voor ons pas een eerste stap. Niet alleen zullen we op korte termijn het aantal schermen fors laten groeien, maar zullen we ook de mogelijkheden voor adverteerders in 2024 verder gaan uitbreiden.”