Hema trekt zich terug uit Verenigd Koninkrijk

Hema sluit alle zes de vestigingen van de keten in het Verenigd Koninkrijk, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Aan het einde van de zomer zullen de filialen sluiten. Het besluit is genomen omdat Hema een sterkere focus wil leggen op haar kernmarkten.

“Natuurlijk is het jammer dat we afscheid moeten nemen van onze collega’s en klanten in het Verenigd Koninkrijk. HEMA is in 2014 in het Verenigd Koninkrijk gestart als onderdeel van de toenmalige strategie om uit te groeien tot een internationaal merk. We hebben echter nooit een solide positie in de Engelse markt weten op te bouwen,’ aldus Saskia Egas Reparaz, CEO HEMA, in het persbericht. “Wij evalueren nu onze gehele landenportfolio met als doel ons te kunnen concentreren op een beperkt aantal landen, waardoor groeikansen in de toekomst beter benut kunnen worden. Dat is voor HEMA, de medewerkers en haar klanten op de lange termijn beter.”

Egas Reparaz en de nieuwe eigenaren van Hema meldden eerder al op kernmarkten te willen focussen.