Hema verkoopt eigen bakkerijen, maar aan recept tompouce verandert niks

Hema is verder aan het stroomlijnen, zo blijkt uit een persbericht. Hema brengt namelijk de eigen bakkerijen onder bij Bacu en heeft een overeenstemming bereikt voor de voorgenomen verkoop. Voor de klant verandert niks, zo benadrukt de keten.

De verkoop maakt onderdeel uit van de strategische focus die Hema de komende jaren aanbrengt, aldus het persbericht. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de keten zich terugtrekt uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk en zette het al de samenwerkingen met Wehkamp, Franprix en Casino-Géant stop.

Bacu is de leverancier van brood en banket aan Jumbo Supermarkten. In de toekomst zal deze ook aan Hema gaan leveren. Voor de klant verandert er niks aangezien de bakkerijen van Hema onder worden gebracht bij Bacu. “Alle Hema gebak, taarten, vlaaien en ook tompouces blijven door dezelfde medewerkers, in dezelfde bakkerijen en volgens hetzelfde recept bereid worden exclusief voor Hema,” aldus het persbericht. Alle 250 medewerkers van de bakkerijen uit Almere, Sneek, Zwolle, Doetinchem, Dordrecht en Helmond gaan me in de overname en behouden hun baan.

De verkoop van de bakkerijen heeft ook nog een ander element dat meespeelt. Toen hema vorig jaar werd overgenomen door Parcom en Mississippi ventures werd er door Jumbo een krediet van 50 miljoen verstrekt waarbij de bakkerijen als onderpand dienden. Als onderdeel van de transactie met Bacu wordt deze lening nu afgelost, zo is te lezen in het persbericht.