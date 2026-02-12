Hema volledig in handen van Van Eerd Retail na afronding overname

Het honderdste jubileumjaar van Hema begint feestelijk voor de Nederlandse retailer en de familie Van Eerd. Mississippi Ventures, het investeringsvehikel van de familie Van Eerd, heeft alle benodigde goedkeuringen verkregen en rondt daarmee de overname van de resterende 50 procent van de aandelen Hema af, zo blijkt uit het persbericht.

Met het afronden van de transactie komt Hema volledig in handen van Van Eerd Retail, de holding waar ook supermarktketen Jumbo onder valt. Volgens het bedrijf markeert de overname het begin van een nieuwe fase voor de retailer, die dit jaar zijn honderdjarig jubileum viert. De nieuwe eigendomsstructuur moet Hema in staat stellen om de komende jaren verder te investeren in merkontwikkeling, winkelvernieuwing en de verbetering van de klantervaring.

CEO Saskia Egas Reparaz stelt dat het volledige eigenaarschap een stevig fundament biedt voor verdere groei. De retailer ziet onder meer kansen in het vernieuwen van winkels, het verbeteren en ontwikkelen van producten en het versterken van de klantbeleving. Daarnaast benadrukt zij dat de familie Van Eerd de afgelopen jaren vertrouwen heeft getoond in de koers van het bedrijf, wat volgens haar ruimte creëert om verder te investeren in klanten, medewerkers en het merk.

Colette Cloosterman-van Eerd, voorzitter van Van Eerd Retail, zegt dat na het verkrijgen van alle goedkeuringen en een positief advies van de ondernemingsraad wordt onderzocht waar Hema en Jumbo elkaar kunnen versterken. Beide bedrijven blijven daarbij zelfstandig opereren, terwijl samenwerking volgens haar kansen biedt om klanten beter te bedienen, aldus het persbericht.