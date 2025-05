Hema weet groei te behouden ondanks uitdagende marktomstandigheden

Hema heeft in het boekjaar 2024 de groei vast weten te houden. Het bedrijf noteert een bruto-omzet van 2,2 miljard dankzij een stijging van 2 procent. Naast de omzetgroei rapporteert het ook een winstgroei van 5 procent.

Hema meldt in het jaarverslag dat de operationele winst uitkwam op 93 miljoen euro. Al met al blijft het dus groei vasthouden, maar de groei is wel vertraagd in vergelijking met boekjaar 2023. In dat boekjaar werd nog een omzetplus van 7,4 procent behaald en verdubbelde de winst voor belastingen.

Kleine omzet- en winstgroei voor Hema in boekjaar 2024

CEO Saskia Egas Reparaz in het verslag: “Onze koers werpt duidelijk vruchten af. Op dat stevige fundament bouwen we koersvast verder. We blijven investeren in mensen, winkels en producten die langer meegaan en daarmee duurzaam van kwaliteit zijn. In 2025 openen we ongeveer 125 vernieuwde winkels en ruim 20 nieuwe locaties. We houden focus op efficiëntie en kosten besparen, zodat onze producten betaalbaar blijven voor onze klanten. De omstandigheden in de retailsector blijven uitdagend. De stijgende kosten van inkoop en arbeid blijven een uitdaging. Daarnaast hebben ook de geopolitieke situatie en het creëren van een gelijk speelveld op de Europese markt onze aandacht. We hebben vertrouwen in de ingeslagen koers, we bouwen verder aan een beter alledaags leven in een mooiere wereld voor onze klanten. Zodat HEMA volgend jaar vitaal haar honderdste verjaardag kan vieren.”

Sinds 2021 heeft Hema een nieuwe koers ingezet. Er werd gefocust op de kernmarkten in plaats van het najagen van een groot internationaal netwerk, de winkels werden vernieuwd en het productaanbod werd verbeterd. De keten was lange tijd verlieslatend maar begon in 2021 weer zwarte cijfers te schrijven. Sindsdien heeft de stijgende lijn doorgezet.