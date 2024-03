Hema wint Gouden Loeki met Siepie-kerstcommercial

Hema en het jonge Amsterdamse creatief bureau Hotel L'Amour hebben de Gouden Loeki 2023 gewonnen met hun kerstcommercial waar (knuffel)kat Siepie de hoofdrol speelt. Dit meldt Ster in een nieuwsbericht. In totaal hebben ruim 68.000 mensen hun stem uitgebracht.

De winnende reclame is een vervolg op de eerdere Sint-campagne van Hema, waar Siepie via een omleiding bij haar 'baasje' terechtkomt. In de commercial zingt Siepie de noten van het bekende liedje 'all by myself' van Céline Dion, omdat de kat niet alleen wil zijn met de feestdagen. De reclame eindigt op positief voor de kat: vriendje Takkie ligt onder de kerstboom.

De winnende kerstcommercial van Hema is bedacht in samenwerking met het vorig jaar opgerichte creatief bureau Hotel L'Amour. Op 12 februari begon de wedstrijd met een oproep op EditieNL. Het Nederlandse publiek kon tot en met 10 maart stemmen op hun favoriete commercials. De winnaar van de Ster Gouden Loeki wordt voor 75 procent bepaald door een onafhankelijk publiekspanel en voor 25 procent door het Nederlands publiek.