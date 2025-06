Hemper vraagt faillissement aan

Madrid – Het duurzame modemerk Hemper heeft faillissement aangevraagd en is een vereffeningsprocedure gestart. Het bedrijf uit Madrid is volgens de rechtbank insolvent. Er ligt een bod op tafel voor een deel van de activa. De directie hoopt dat het merk onder nieuw eigendom een doorstart kan maken.

Op maandag 16 juni 2025 maakte Hemper in een verklaring bekend dat het faillissement heeft aangevraagd. Hemper, dat vooral bekend is om zijn gebruik van hennep in duurzame kleding en accessoires, wijt de situatie aan de moeilijke financiële omstandigheden. Volgens de directie wordt het voor kleine bedrijven steeds ingewikkelder om zich staande te houden in de huidige mode-industrie.

Volgens de rechtbankdocumenten had Hemper op het moment van aanvraag een schuld van 447.000 euro en nog maar twee werknemers. Er is een bod uitgebracht op onderdelen van het bedrijf, waarschijnlijk de productieafdeling, waardoor een nieuwe eigenaar het merk zonder schulden kan voortzetten. Dat hangt af van de goedkeuring van het vereffeningsplan.

Hemper, campagnefoto. Credits: Hemper.

Negen jaar hennep als duurzame vezel

Hemper werd in 2016 opgericht na een vrijwilligersreis naar Nepal. Het merk wilde hennep als duurzame grondstof in de mode promoten.

Hemper werkte met diverse merken en sociale projecten, en kreeg in 2019 een B Corp.-certificaat. Toch bleek dat niet genoeg om het hoofd boven water te houden. De toekomst van het merk is vooralsnog onzeker.

Hemper, campagnefoto van de samenwerking met eseOese, gepresenteerd in mei 2023. Credits: Hemper.