Herbruikbare katoenen mondkapjes in coronacrisis hadden positief effect op milieu

U kent ze vast nog wel: de mondkapjes uit de coronacrisis. Nadat deze verplicht werden om te dragen, speelden diverse moderetailers daar slim op in. De herbruikbare katoenen mondkapjes, in diverse kleuren en prints, vlogen als warme broodjes over de toonbank. En dat is goed nieuws, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het RIVM deed onderzoek naar de impact van herbruikbare katoenen mondkapjes en de impact van wegwerpmondkapjes. Wat blijkt: Als men alleen herbruikbare katoenen mondkapjes zou dragen, zou de productie van de stof twee keer zo veel water kosten. Maar, het grondstofverbruik is dan wel veertig procent lager en er wordt een kwart minder broeikasgassen uitgestoten.

Het RIVM ziet ook dat er één miljard mondkapjes zijn gebruikt tussen maart 2020 en maart 2022. Om wegwerp mondkapjes te maken, was 6,6 miljoen kilo plastic, karton, metalen en textiel, en 840.000 kubieke meter water nodig. Daarnaast werd er 47 kiloton broeikasgassen uitgestoten en kwam zo’n 60.000 kilo aan mondkapjes als zwerfafval in de natuur terecht.

Het RIVM concludeert dan ook dat het gebruik van herbruikbare mondkapjes veel minder impact heeft op het milieu dan de wegwerp variant.