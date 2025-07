Herenmodezaak Doppelgänger in Maastricht failliet verklaard

De herenmodezaak Doppelgänger in de Wolfstraat in Maastricht is failliet verklaard. Het faillissement is op verzoek van het bedrijf zelf uitgesproken. Het gaat om Pitti Mosae BV, de vennootschap achter de winkel. Het bedrijf handelde ook onder de naam Doppelgänger Roma. D.E.A.F. Aertssen is aangesteld als curator. Doppelgänger in Maastricht was de eerste vestiging van het Italiaanse merk buiten Italië en de eerste in Nederland. De Maastrichtse krant De Nieuwe Stad (DNS) bracht het nieuws als eerste.

Volgens de krant hing er al enige tijd een briefje op de deur met de tekst: “Wij gaan verbouwen.” In de winkel werkten zes mensen.

Doppelgänger opende in november 2022 de eerste Nederlandse winkel aan de Wolfstraat in Maastricht. De eigenaar van de kledingzaak is retailveteraan Dennis van Proosdij. Hij opende in juli 2023 nog een tweede Doppelgänger-winkel in de Vrijstraat in Eindhoven, “omdat de zaak in Maastricht zo goed liep,” aldus DNS, die de ondernemer citeert.

De Wolfstraat is een bekende winkelstraat in Maastricht. Andere winkels in deze straat zijn onder meer Massimo Dutti, Meulenhof Schoenen, Samsøe Samsøe en Gabor.