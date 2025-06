Herlancering lingeriemerk Sapph in de maak

Lingeriemerk Sapph wordt geherlanceerd. Dit is te lezen op de website van het merk.

Op de website van het merk wordt echter ook een opmerkelijke melding gedaan. “We willen ophelderen dat we niet gelinkt zijn aan de huidige leverancier van Sapph-producten. Zij gebruiken ons Sapph-merk zonder licentie of toestemming.”

Samenvatting Lingeriemerk Sapph wordt geherlanceerd, maar er is een conflict over de merkrechten en de huidige leverancier.

Orange Wings, onder leiding van Shawn Harris, claimt de merkrechten te bezitten en beschuldigt de huidige leverancier van ongeoorloofd gebruik.

Ondanks het conflict werkt Orange Wings aan een herlancering van Sapph, inclusief het zoeken naar nieuw personeel en het verbeteren van de klantenservice.

Hiermee wordt gedoeld op ondernemer Annique van de Zande en haar man. Zij hadden het merk Sapph in het portfolio van de UltraViolet Group. Deze groep is echter recent failliet gegaan, maar het logistieke onderdeel dat bestellingen van Sapph afhandelt, Ultracool BV, niet. Van der Zande meldt in een bericht aan haar klanten, aldus het Algemeen Dagblad, dat zij echter de enige partij zijn achter Sapph. “Laat je dus niet misleiden door alternatieve websites of onduidelijke communicatie.”

Het merkrecht van Sapph ligt op dit moment bij Orange Wings, zo blijkt uit het Benelux merkenrechtregister. Een van de dochterondernemingen van Van de Zande zou hier een licentie voor hebben gehad en daarom het merk Sapph exploiteren. Harris meldde eerder tegen het Algemeen Dagblad dat deze dochteronderneming niet voldeed aan de betalingsverplichtingen en ook niet meer de toestemming heeft om het merk te exploiteren.

Bijzondere situatie Sapph: Herlancering in de maak terwijl partijen het uitvechten

Dat er onmin is tussen Van de Zande en Shawn Harris, de ondernemer die enkele jaren geleden nog geld investeerde in Ultraviolet via haar investeringsmaatschappij Orange Wings, is duidelijk. Harris was degene die het faillissement van de UltraViolet Group aanvroeg. De ondernemers en Harris gingen eind 2023 met ruzie uit elkaar. De aandelen die Harris had werden teruggekocht door Van de Zande en haar partner Olaf Wagenaar. Hoewel de aandelen zijn overgenomen bleef er wel een lening van 500.000 euro open staan. Vanwege de openstaande lening werd het faillissement aangevraagd.

Van de Zande meldde na de faillissementsverklaring tegen FashionUnited dat er een verzoek ingediend werd om de uitspraak te laten vernietigen. Een faillissement kan worden vernietigd na verzet van een belanghebbende of een schuldeiser. Er moet een verzoekschrift worden ingediend dat wordt bijgestaan door een advocaat. In het verzetschrift wordt beschreven waarom de onderneming onterecht failliet is verklaard. Zo kan een schuldeiser een faillissementsaanvraag doen, terwijl het bedrijf zelf vindt dat het niets aan de schuldeiser is verschuldigd.Het instellen van verzet moet binnen 14 dagen na het uitgesproken faillissement gebeuren. Na het verzetschrift wordt een zitting gepland waarbij de aanvrager van het faillissement, de onderneming (met advocaat), de curator en de rechter aanwezig moeten zijn. Het kan ook zijn dat vooraf al duidelijk is dat het verzet zal slagen, waardoor een zitting achterwege wordt gelaten, mits iedereen daar vooraf mee instemt. Tot op heden is het faillissement voor zover bekend niet vernietigd.

Ondanks strijd wordt toch gewerkt aan herlancering Sapph

Een extra reden om het faillissement aan te vragen van UltraViolet was volgens Harris omdat er slecht om werd gegaan met de afhandeling van bestellingen en het klachten regende van consumenten. Dit is nu ook weer te lezen op de website waarop de herlancering van Sapph wordt aangekondigd. “We zijn net zo boos als jullie over de manier waarop ze omgaan met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. We nemen actief stappen om te voorkomen dat ze dit doen. We zijn toegewijd aan het oplossen van deze situatie, maar dat kost tijd. Weet dat het onze volledige aandacht heeft.”

De nieuwe website toont ook diverse vacatures, onder andere voor CEO. Daarnaast wordt gezocht naar customer care en senior content & campagne manager. Harris meldde eerder al dat ze het leiderschapsteam van Sapph wilde veranderen.