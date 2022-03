Herlancering Miss Etam: "We hebben de luxe dat we bij de kern van het merk kunnen blijven"

Miss Etam krijgt een nieuw hoofdstuk. Melanie Barneveld en Thomas Zonneveld zetten het merk voort. Het merk komt online terug zoals de Nederlandse vrouw het kent. "We hebben niks veranderd aan de positionering want we willen de fans goed kunnen bedienen," zo vertellen de twee tijdens een videocall met FashionUnited.

Barneveld en Zonneveld hebben ruime ervaring in de retail en e-commerce en zijn zelfs geen vreemden van Miss Etam. Barneveld werkt al tien jaar voor het merk en Zonneveld al zeven. Twee jaar geleden, na het faillissement van het merk onder de FNG groep en de doorstart, bleven de twee betrokken bij de e-commerce door middel van hun eigen adviesbureau dat ze hebben opgezet. Een aantal maanden geleden werden ze door de nieuwe eigenaar van het merk, de textielfamilie Elzas, gevraagd Miss Etam door te zetten. "We vonden het zo zonde als Miss Etam verloren zou gaan." Barneveld en Zonneveld functioneren als het gezicht van het merk en zijn de drijvende kracht achter de herlancering.

Miss Etam: "We kunnen uitgaan van de kracht van Miss Etam"

Barneveld en Zonneveld zijn experts op het gebied van retail en e-commerce, en hebben een klein team aangetrokken waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. De collectie waarmee Miss Etam wordt voortgezet focust op de favorieten van de klant. "We hebben nu een deel van de favorieten teruggebracht," zo vertelt Barneveld. Dit willen de twee op termijn verder uitbreiden zodat de alle vertrouwde klassiekers van de klanten weer te vinden zijn bij het merk. "Je ziet vaak als een merk wordt doorgezet, of overgenomen, het merk net iets anders terugkomt. Dat hebben we bewust niet gedaan." Wel blijft er ruimte voor modernisering van de items.

De eerste focus ligt op het bereiken van de trouwe fans. Hieronder vallen natuurlijk ook de vrouwen die Miss Etam vooral kennen uit de fysieke winkelstraat. Om deze klant te bereiken willen Barneveld en Zonneveld samenwerken met Nederlandse mediaplatformen waar de doelgroep van Miss Etam ook te vinden is. "Maar dit moeten we nog vormgeven," zo benadrukt Zonneveld. "We willen dat iedereen weet dat we er zijn," zo voegt Barneveld toe. De komende jaren ligt daar de focus.

Eigen retail of verdere wholesaleplannen, naast de samenwerking met Wehkamp, heeft het duo nog niet. Maar er zit ook geen druk op om snel én hard te groeien. "Dat is het voordeel dat het merk nu niet meer onder een grote groep zit. We hebben de luxe dat we bij de kern kunnen blijven," aldus Zonneveld. "We kunnen uitgaan van de kracht van Miss Etam."