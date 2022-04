Hermès boekt een derde meer omzet in Q1

De grote vraag naar lederen tassen en mode heeft de omzet van luxeproductenfabrikant Hermès in het eerste kwartaal opgedreven. De inkomsten zijn in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met een derde (33 procent) gestegen tot ongeveer 2,8 miljard euro, maakte het Franse concern donderdag bekend in Parijs. Hermès profiteerde vooral van de grote vraag in de regio's Amerika en Europa waar het groeipercentages van meer dan 40 procent noteerde. De Raad van Bestuur noteerde derhalve goede ontwikkelingen in alle bedrijfssectoren.

De Aziatische activiteiten (zonder Japan) groeiden met een vijfde. Na goede verkoopcijfers in verband met het Chinese Nieuwjaar heeft Hermès het naar eigen zeggen sinds half maart in China moeilijk met opnieuw opduikende beperkingen in verband met de coronapandemie, zoals de lockdown in Shanghai. (DPA)

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de