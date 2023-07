Hermès boekt successen over alle productcategorieën, vooral confectie presteert

Hermès groeide de omzet in de eerste helft van boekjaar 2023 met 25 procent, zo blijkt uit het halfjaarverslag van het bedrijf. De omzet komt daarmee uit op 6,7 miljard euro. In het tweede kwartaal groeide de omzet met 28 procent naar 3,317 miljoen euro.

De winst steeg met 36 procent en kwam daarmee uit op 2,2 miljard.

Vooral in de Aziatische markt steeg de omzet relatief sterk door de heropening van China nadat het land zich tijdens dezelfde periode vorig jaar nog in lockdowns bevond. De omzet in Azië, exclusief Japan, groeide tijdens de eerste helft van het boekjaar met 28 procent naar 3,3 miljard euro.

Japan, Amerika en Europa groeide de omzet respectievelijk met 26, 20 en 22 procent. In thuisland Frankrijk groeide Hermès de omzet met 22 procent, deels dankzij dynamische toeristenstromen.

In Europa kwam de omzet daarmee uit op 1,4 miljard euro, waarvan 593 miljoen euro vanuit Frankrijk voortkwam. In Amerika lag de omzet tijdens de eerste helft van 2023 op 1,2 miljard euro. Verder groeide vooral de productcategorie confectie en accessoires sterk, namelijk met 35 procent. De lederwarenproducten zette 21 procent meer om dan dezelfde periode vorig jaar. De zijde- en textielcategorie en de horlogelijn brachten respectievelijk 22 en 24 procent meer binnen dan het voorgaande jaar.

Voor de rest van 2023 zet Hermès “ondanks de economische, geopolitieke en monetaire onzekerheden in de wereld, een ambitieuze doelstelling voor omzetgroei bij constante wisselkoersen”, aldus het luxebedrijf.