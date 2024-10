Hermès in goede positie voor overname horlogedivisie Sandoz

De Franse luxegroep Hermès staat naar verluidt op het punt een grote overname in de horlogewereld af te ronden. Volgens recente informatie van BFMTV, doorgegeven door Yahoo! Finance, Zonebourse en Capital, positioneert Hermès zichzelf als een favoriet om de horlogedivisie van de Sandoz Family Foundation te kopen, een belangrijke speler in de sector die prestigieuze huizen zoals Patek Philippe, Audemars Piguet en Tag Heuer levert.

Een strategische acquisitie voor Hermès

Bij deze potentiële overname zijn gerenommeerde Zwitserse bedrijven betrokken, zoals Vaucher, Elwin en Atokalpa, die essentiële componenten voor luxe horloges vervaardigen. Tot de bezittingen van de Sandoz Foundation behoort ook het horlogemerk Parmigiani. De divisie zou volgens schattingen van BFM TV een omzet realiseren van ruim 1 miljard euro.

Dit uurwerkcentrum is gewild sinds de Sandoz Foundation afgelopen februari de verkoop aankondigde, zo meldt de gespecialiseerde site Miss Tweed. Hermès, dat sinds 2006 al 25 procent van de Vaucher-productie in handen heeft, heeft een strategische voorsprong in deze race.

Hoewel LVMH, een andere luxe zwaargewicht, ook interesse heeft getoond, lijkt het erop dat de groep geen bod heeft uitgebracht. Een branchedeskundige vertelde BFMTV dat de transactie “praktisch een uitgemaakte zaak is voor Hermès”, waardoor de positie van Hermès op het gebied van hoogwaardige uurwerken wordt versterkt. De keuze van LVMH om deze overname niet door te zetten, zou beïnvloed kunnen worden door de moeilijke periode die de Zwitserse horloge-industrie doormaakt.

De Zwitserse horloge-industrie staat onder druk

De huidige economische context is inderdaad delicaat voor de Zwitserse uurwerken, vooral als gevolg van de vertraging van de export naar cruciale markten zoals China en Hong Kong. Volgens de laatste gegevens is de export van Zwitserse horloges naar China sinds januari met 21,1 procent gedaald, en met 18,6 procent naar Hong Kong. De Federatie van de Zwitserse Horloge-industrie heeft ook aangegeven dat de vooruitzichten voor deze markten “zeer ongunstig” blijven.

Deze overname door Hermès zou het mogelijk kunnen maken zijn horloge-activiteiten te consolideren en tegelijkertijd de Zwitserse knowhow in moeilijkheden te behouden. Het bedrijf zou kunnen overwegen om deze horlogedivisie alleen of in samenwerking met andere grote Zwitserse merken over te nemen, om zo de positie van Zwitserland in deze strategische sector te versterken.

Hermès: een belangrijke speler in luxe en uurwerken

De overname van de horlogedivisie van de Sandoz Foundation zou Hermès in staat stellen zijn invloed in de horloge-industrie te vergroten en tegelijkertijd de duurzaamheid van het Zwitserse nationale erfgoed te waarborgen. Met deze operatie bevestigt Hermès zijn ambitie om zijn aanwezigheid in de wereld van de uurwerken te versterken, een sector die een complexe fase doormaakt, maar waarvan het belang cruciaal blijft voor de mondiale luxemarkt.

Terwijl de Zwitserse horloge-industrie ruim 65.000 mensen in dienst heeft, hebben grote spelers in de sector onlangs de autoriteiten om steun gevraagd om de economische uitdagingen het hoofd te bieden. Hermès zou dus een centrale rol kunnen spelen bij het veiligstellen en opnieuw lanceren van deze iconische industrie.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.FR. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.