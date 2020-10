Hermès keert terug naar omzetgroei in Q3

Luxe modehuis Hermès zag in het derde kwartaal de omzetgroei terugkeren. Het bedrijf behaalde een omzet van 4,3 miljard euro dankzij een groei van 7 procent bij gelijke wisselkoersen. In de eerste helft van 2020 daalde de omzet met 2.488 miljoen euro.

In een periode van negen maanden daalde omzet in de Hermès winkels met 11 procent, maar in het derde kwartaal was er sprake van een groei van 12 procent.

Vooral de winkels in Europa hadden last van de afname van toeristenstromen, die gedeeltelijk gecompenseerd werden door lokale klanten. In Azië spreekt het modehuis eerder van succesvol derde kwartaal met een omzetstijging van 29 procent, vooral te danken aan de toename van online aankopen en loyale bezoekers in de fysieke winkels. In Amerika is er een daling te zien van 29 procent, die vooral wordt gelinkt aan de sluiting van winkels in Hawaii.

De afdeling ready-to-wear en accessoires (min 16 procent) lieten een plotselinge toename zien in het derde kwartaal met 7 procent, aldus het persbericht. Zijde en textiel (min 32 procent) werden bestraft door een hoge vergelijkingsbasis in het derde kwartaal en door een lagere omzet in winkels die voornamelijk door toeristen bezocht worden. De verkoop van parfums daalde met 22 procent en de verkoop van leren producten en zadels steeg met 8 procent.

Het modehuis blijft met vertrouwen naar de toekomst kijken: “De gevolgen van de Covid-19 epidemie blijven moeilijk in te schatten, aangezien de omvang, duur en geografische impact van de crisis elke dag evolueert. Maar ons sterk geïntegreerde vakmanschapsmodel en uitgebalanceerd distributienetwerk, evenals de aantrekkingskracht van onze collecties en de loyaliteit van onze klanten, geven ons vertrouwen in de toekomst. Ondanks toenemende economische, geopolitieke en monetaire onzekerheden over de hele wereld, heeft Hermès een ambitieuze doelstelling voor toekomstige omzetgroei.”

Beeld: Facebook Hermès