Hermès: nettowinst daalt in 2025 door extra vennootschapsbelasting

Parijs (Frankrijk) - De Franse luxegroep Hermès kondigt donderdag een daling van de nettowinst aan van 1,72 procent in 2025, tot 4,5 miljard euro. Dit is voornamelijk het gevolg van de uitzonderlijke extra belasting voor grote bedrijven ter sanering van de Franse overheidsfinanciën.

Zonder de uitzonderlijke bijdrage, ‘die 330 miljoen euro bedraagt in 2025’, stijgt de nettowinst met 5,5 procent ten opzichte van 2024, aldus directeur Axel Dumas tijdens een persgesprek. De omzet van de groep stijgt met 5,5 procent tot 16 miljard euro.

Elke twee jaar een tegenslag

“Ik kan geen voorspelling doen voor 2026”, voegde hij toe. “We zijn terug in een wereld waar elke twee jaar ergens een tegenslag is, een regio die vastloopt”, aldus Dumas.

“Er was een grote verandering: Covid, waarbij alle regio's op slot gingen, en post-Covid, waarin alle regio's tegelijkertijd weer functioneren”, legde hij uit. Vandaag de dag “bevind ik me weer in een situatie zoals aan het begin van mijn carrière, waar er altijd wel ergens iets gebeurt”, merkte hij op.

Voor 2026 ziet de directeur van Hermès echter ‘de Verenigde Staten met een zeer sterke groei en een stabiel Europa’. “Ik ben nog steeds onder de indruk van de resultaten in Japan, wat ik toeschrijf aan het werk van onze teams. Zelfs in een moeilijk ondernemingsklimaat behalen we resultaten”, prees Dumas.

De verkoop in Azië, exclusief Japan, steeg vorig jaar met 0,8 procent tot een totaal van 6,7 miljard euro. Zonder wisselkoerseffecten bedraagt de stijging 5 procent. ‘Hermès heeft de bijzonderheid nooit te zijn gedaald’ in de zogenoemde Groot-China-regio, die Hongkong, Taiwan, Macau en China omvat, benadrukte hij, en prees ‘een goed vierde kwartaal’ in deze regio.

De Amerikaanse regio had een ‘uitstekend jaar’ (plus 7,3 procent), gekenmerkt door de opening van nieuwe winkels in Scottsdale (Arizona) en Nashville (Tennessee), en de heropening van de Molière-boetiek in Mexico na renovatie. Gesteund ‘door de loyaliteit van de lokale klantenkring en de dynamiek van de toeristenstromen’, laat Europa ook ‘solide groei’ zien, zowel buiten Frankrijk (plus 10 procent) als in Frankrijk (plus 8,9 procent), lichtte Hermès toe.

In totaal overschrijdt de omzet van de divisie Lederwaren en Zadelmakerij, de kernactiviteit van de groep, de 7 miljard euro (plus 9,5 procent). Dit is gedreven door de sterke vraag naar de collecties en ‘de toename van de productiecapaciteit’, aldus de groep.

Hermès keert in 2025 een bonus van 3.000 euro uit aan al zijn 26.500 medewerkers wereldwijd (waarvan meer dan 16.000 in Frankrijk), vergeleken met 4.500 euro in 2024. Tijdens de algemene vergadering op zeventien april wordt een dividend van achttien euro per aandeel voorgesteld, vergeleken met zestien euro in 2024.