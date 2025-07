Hermès: nettowinst daalt met 5 procent in eerste halfjaar door buitengewone bijdrage bedrijven

Luxeconcern Hermès maakte woensdag een daling van vijf procent van de nettowinst bekend in het eerste halfjaar tot 2,2 miljard euro. Dit werd beïnvloed door de buitengewone bijdrage van bedrijven. De omzet steeg echter met 7,1 procent tot acht miljard euro.

Exclusief de buitengewone bijdrage "komt de nettowinst van de groep uit op 2,5 miljard euro, een stijging van zes procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2024", aldus het persbericht.

Met een verwijzing naar "de solide resultaten van het eerste halfjaar in alle regio's", kondigt algemeen directeur Axel Dumas in het persbericht aan "te blijven investeren en aan te nemen om het succes van het modehuis te bestendigen". De omzet in de regio Amerika steeg met 9,5 procent tot 1,45 miljard euro "in een volatielere context, gedreven door een groei van dubbele cijfers in de Verenigde Staten".

Betreffende de nieuwe douanerechten van vijftien procent voor producten die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd, aangekondigd afgelopen zondag, verklaarde Dumas in een gesprek met de pers "de precieze spelregels af te wachten". "De laatste aankondigingen moeten worden verfijnd", zei hij, benadrukkend dat de tarieven begin dit jaar op 4,7 procent lagen, waaraan in april nieuwe douanerechten van tien procent zijn toegevoegd.

"Als de vijftien procent de tien procent plus de reeds bestaande vijf procent is, is er geen reden om de prijzen te verhogen", zei hij. Naar aanleiding van de douanerechten van tien procent die in april werden opgelegd, heeft het concern zijn prijzen in de Verenigde Staten met vijf procent verhoogd. "Er is nog een even belangrijk onderwerp, namelijk de daling van de dollar", voegde Dumas toe. "De dollar is flink gedaald, dat heeft net zoveel impact, zo niet meer, dan de douanerechten", aldus Dumas.

In de regio Azië exclusief Japan steeg de omzet van het concern met 1,5 procent tot 3,57 miljard euro. "Ik zie momenteel geen fundamentele verandering in de verkoopsfeer in China, die voor ons gunstig blijft", benadrukte Dumas. In Japan maakte de omzet een sprong van 17,6 procent tot 815 miljoen euro. In Europa exclusief Frankrijk steeg de omzet met twaalf procent tot meer dan een miljard euro, terwijl de omzet in Frankrijk met 8,7 procent steeg tot 740 miljoen euro.

De kernactiviteit van het concern, lederwaren en zadelmakerij, zag de omzet met 11,3 procent stijgen tot 3,58 miljard euro. Kleding en accessoires realiseerden een omzetstijging van 4,3 procent tot 2,25 miljard euro. De omzet van parfums en schoonheidsproducten daalde met 4,1 procent tot 248 miljoen euro en de omzet van horloges daalde met 8,9 procent tot 281 miljoen euro.