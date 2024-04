Hermès noteert dubbelcijferige omzetgroei in eerste kwartaal 2024

Hermès groeit vrolijk verder in de eerste maanden van 2024. Het Franse luxe modemerk noteert een dubbelcijferige omzetgroei en zet daarmee zijn groeimomentum uit het jaar 2023 voort, zo blijkt uit de kwartaalupdate van het bedrijf. Het bedrijf doet nog geen uitspraken over de winst.

Hermès behaalt in het eerste kwartaal een omzet van 3,8 miljard euro, wat gelijk staat aan een groei van 17 procent op basis van constante wisselkoersen. Het modebedrijf dankt de groei aan ‘de trouw van de wereldwijde klanten, de kracht van het ambachtelijke model van de groep en de wenselijkheid van de creaties in een complexere omgeving’.,

Het Franse luxe modemerk groeit het hardst in Japan met 25 procent. Europa (exclusief Frankrijk) ziet de verkopen met 15 procent groeien, terwijl Frankrijk groeit met 14 procent. Het waren vooral de lederwaren van Hermès die goed in de smaak vielen. Over het algemeen ziet het bedrijf een groei in al haar segmenten: ready-to-wear (14 procent), textiel (8 procent), parfum en beauty (4 procent), horloges (4 procent), ‘overige sectoren’ (25 procent).

Met deze resultaten gaat Hermès vol vertrouwen verder. “Dankzij zijn unieke bedrijfsmodel zet Hermès zijn ontwikkelingsstrategie op lange termijn voort, gebaseerd op creativiteit, behoud van de controle over het knowhow en unieke communicatie. Voor 2024 is het thema in de geest van de Faubourg. Deze plek, vrucht van de droom van Émile Hermès, is het kloppende hart van het huis. Het vergezelt Hermès overal en inspireert de bruisende en vrolijke geest die het huis zo dierbaar is.”