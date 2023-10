Hermès overtreft prestaties van LVMH in derde kwartaal, boekt omzetgroei van 16 procent

Hermès groeide de omzet in het derde kwartaal van boekjaar 2023 met 16 procent, zo blijkt uit het gedeponeerde kwartaalverslag van het bedrijf. De behaalde omzet bedraagt 3,4 miljard euro. Dat betekent dat het bedrijf nu in totaal al ruim 10 miljard euro omzet heeft behaald. Dat is een stijging van 22 procent bij constante wisselkoersen, in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

De prestaties van de Franse luxe groep overtreffen daarmee de resultaten van LVMH, die zijn omzetgroei in het derde kwartaal zag afnemen. LVMH behaalde een groei van 14 procent, terwijl het bedrijf tussen juli en september een dubbelcijferige groei boekte in de eerste twee kwartalen van het jaar.

Vooral de Aziatische markt, exclusief Japan, zette de omzetgroei sterk voort. Hier behaalt Hermès een omzetgroei van 21 procent. Japan boekte een omzetplus van 25 procent die te danken is aan de lokale consument, zo staat in het verslag. Het bedrijf noteert een groei van 20 procent op de Amerikaanse en Europese markt (exclusief Frankrijk). De thuismarkt van het bedrijf groeit in omzet met 22 procent. Europa en Frankrijk hebben de sterke omzetgroei te danken aan loyale, lokale consumenten en de dynamische stroom aan toeristen.

Hermès boekt in al zijn productcategorieën succes. Met name de confectielijn valt in de smaak. Hier behaalt het bedrijf een omzetgroei van 29 procent. Daarna volgt de productcategorie horloges met een groei van 24 procent. De lederwaren worden met 19 procent meer verkocht, gevolgd door de productcategorieën textiel en zijde, en parfum en beauty.

“De solide prestaties in het derde kwartaal weerspiegelen de aantrekkelijkheid van onze collecties over de hele wereld, met nog steeds een aanhoudend momentum in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Meer dan ooit, in een onzeker mondiaal klimaat, versterken we onze investeringen en teams om de groei te ondersteunen”, aldus Axel Dumas, Executive Chairman van Hermès, in het verslag.

In het verslag wordt geen winst over deze periode gedeeld.