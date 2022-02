Hermès rapporteert sterke omzet- en winstgroei in 2021

In 2021 bedroeg de geconsolideerde omzet van de Hermès-groep 8.982 miljoen euro, een stijging van 42 procent bij constante wisselkoers en 41 procent bij lopende wisselkoers ten opzichte van 2020. Over twee jaar, aldus het bedrijf in het persbericht, bedroeg deze stijging 33 procent bij constante wisselkoersen, zowel in de eerste als in de tweede helft van het jaar.

Het bedrijf voegde eraan toe dat het recurrente bedrijfsresultaat met 78 procent toenam en uitkwam op 3.530 miljoen euro, 39,3 procent van de omzet. De nettowinst kwam uit op 2.445 miljoen euro, een stijging van 77 procent ten opzichte van 2020.

Axel Dumas, uitvoerend voorzitter van Hermès, zei over de handelsprestaties: "Ik dank vooral de passie en de kwaliteit van het werk van onze teams, want samen hebben we van 2021 een uitzonderlijk jaar gemaakt. Overvloedige creativiteit, unieke knowhow en de kwaliteit van de materialen hebben de groei van onze zestien métiers aangedreven."

Hermès rapporteert verkoopgroei in alle geografische gebieden

Het bedrijf zei verder dat Azië en Amerika de hoogste groeicijfers noteerden, zowel ten opzichte van 2020 als ten opzichte van 2019, en dat Europa terugkeerde naar groei ten opzichte van 2019. De verkoop in de winkels van de groep steeg met 44 procent tegen constante wisselkoersen in vergelijking met 2020 en met 41 procent over twee jaar. De wholesaleomzet steeg met 24 procent.

De omzet in Azië exclusief Japan steeg met 45 procent en 65 procent over twee jaar, gedreven door de aanhoudende prestaties in Groot-China, Australië en Singapore. De winkels Shanghai Plaza 66, Suzhou en Ningbo gingen na renovatie en uitbreiding opnieuw open, na de China World-winkel in Peking in het voorjaar, en er werden nieuwe winkels geopend in Macau en Shenzhen. In Australië werd ook de winkel in Brisbane heropend na een uitbreiding.

In Japan stegen de inkomsten met 25 procent en in twee jaar tijd met 20 procent. In februari werd een nieuwe winkel geopend aan Omotesando Avenue en de Shinjuku Isetan-winkel in Tokio werd gerenoveerd na uitbreidingswerkzaamheden in november.

De verkoop in Amerika steeg met 57 procent en met 24 procent in twee jaar tijd. Er werden twee nieuwe winkels geopend, in Troy bij Detroit in juni en in Aventura Mall bij Miami in oktober. Europa exclusief Frankrijk noteerde een stijging van 37 procent en 10 procent over twee jaar. Verschillende Hermès-winkels werden gerenoveerd en uitgebreid, Zürich in mei, Milaan in juli en Istanboel in oktober, en de Luxemburgse winkel verhuisde in november naar een nieuw adres.

Frankrijk noteerde een stijging van 35 procent en een daling van 3 procent over twee jaar. De winkels in Lyon en Rue de Sèvres in Parijs gingen in februari en maart opnieuw open na te zijn gerenoveerd en uitgebreid.

Hermès business lines boeken omzetgroei

Eind december 2021 bevestigden alle business lines hun groei, met een stijging in prêt-à-porter en accessoires, horloges en andere Hermès business lines zoals juwelen en homeware.

In de divisie lederwaren en zadelmakerij steeg de omzet met 29 procent en in twee jaar met 23 procent. De uitbreiding van de productiecapaciteiten werd voortgezet met de opening van de vestiging in Louviers in 2022, de vestiging in Sormonne in 2023 en een nieuwe vestiging in Riom gepland voor 2024.

De divisie prêt-à-porter en accessoires noteerde een groei van 59 procent en 44 procent over twee jaar, terwijl de divisie zijde en textiel 49 procent en 15 procent over twee jaar groeide. Parfums en schoonheidsproducten noteerden een stijging van 47 procent en 19 procent over twee jaar, en de verkoop van horloges steeg met 73 procent en 77 procent over twee jaar. Andere Hermès business lines registreerden een stijging van 57 procent en 95 procent over twee jaar.

Hermès zei dat op de algemene vergadering die op 20 april 2022 wordt gehouden, een dividendvoorstel van 8 euro per aandeel zal worden gedaan. Het interimdividend van 2,5 euro dat op 23 februari 2022 zal worden uitgekeerd, zal in mindering worden gebracht op het dividend dat door de algemene vergadering zal worden goedgekeurd.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.