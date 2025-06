Hermès start bouw nieuwe lederwarenfabriek in Frankrijk

Luxegroep Hermès is begonnen met de bouw van zijn zesentwintigste lederwarenfabriek in Charleville-Mézières, in de Franse Ardennen. Deze fabriek maakt deel uit van een ontwikkelingsplan voor Hermès-productiecentra in Frankrijk. Hermès heeft ook de bouw van lederwarenfabrieken aangekondigd in Colombelles (Normandië), L'Isle d'Espagnac (Charente) en Loupes (Gironde).

De lederwarenfabriek in Charleville-Mézières is de derde vestiging van Hermès Lederwaren-Zadelmakerij in de Ardennen, na de opening van de fabrieken in Bogny-sur-Meuse in 2004 en La Sormonne in 2023. Uiteindelijk zullen er 250 ambachtslieden werken. De opening is gepland voor 2027.

Afgelopen mei maakte de luxegroep bekend dat ook de bouw van de Beyrand-fabriek, een dochteronderneming van de groep sinds 2017, is gestart. Deze fabriek, die in 2027 in Couzeix (Haute-Vienne) wordt geopend, zal zich toeleggen op serviesgoed.

Hermès heeft in Charleville-Mézières ook zijn eigen École Hermès des savoir-faire gevestigd. Deze school verzorgt de opleiding van ambachtslieden in de Ardennen en verzorgt de examens voor het CAP Lederwaren en het CQP Coupe (snijden). Voor de werving van zijn personeel maakt het merk gebruik van zijn eigen opleidingsplatform en een samenwerking met de Franse arbeidsbemiddelingsdienst France Travail.

De Hermès-groep beschikt momenteel over 60 productie- en opleidingslocaties en een netwerk van bijna 300 winkels in 45 landen. Wereldwijd heeft het bedrijf 25.185 mensen in dienst, waarvan 15.556 in Frankrijk (in 2024). Hermès wordt sinds 2013 geleid door Axel Dumas, lid van de zesde generatie.

In 2024 bedroeg de geconsolideerde omzet van Hermès 15,2 miljard euro, een stijging van 15 procent bij constante wisselkoersen en 13 procent bij huidige wisselkoersen ten opzichte van 2023.