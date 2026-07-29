Hermès verhoogt halfjaaromzet dankzij opwaartse trend in tweede kwartaal

Het Franse luxegoederenconcern Hermès verhoogt zijn omzet in de eerste helft van boekjaar 2026 licht, ondanks negatieve valuta-effecten, en overtreft de marktverwachtingen. De winst blijft in vergelijking met vorig jaar nagenoeg onveranderd. Dit blijkt uit de recente cijfers die het bedrijf woensdag publiceerde.

De groepsomzet in de maanden januari tot en met juni bedraagt 8,16 miljard euro. Dit komt overeen met een groei van 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na correctie voor wisselkoersveranderingen stijgen de opbrengsten met 6,1 procent. De lichte stijging is te danken aan een omzetgroei in het tweede kwartaal (plus 4,8 procent, na wisselkoerscorrectie plus 6,7 procent), nadat de opbrengsten in de eerste drie maanden van het jaar waren gedaald (min 1,4 procent, na wisselkoerscorrectie plus 5,6 procent).

De opbrengsten uit lederwaren groeien sterk

De belangrijkste groeimotor is de categorie lederwaren, waarvan de omzet in het eerste halfjaar met 5,1 procent (na wisselkoerscorrectie plus 9,8 procent) stijgt naar 3,76 miljard euro. Ook de divisie zijde en textiel ontwikkelt zich positief met een plus van 4,8 procent (na wisselkoerscorrectie plus 9,7 procent) naar 469 miljoen euro.

De opbrengsten uit ready-to-wear en accessoires dalen daarentegen met 2,5 procent naar 2,20 miljard euro (na wisselkoerscorrectie plus 2,0 procent). In de categorie parfum en cosmetica daalt de omzet met 6,1 procent (na wisselkoerscorrectie min 4,5 procent) naar 233 miljoen euro. In de horlogedivisie krimpt de omzet met 4,2 procent (na wisselkoerscorrectie plus 0,2 procent) naar 269 miljoen euro. De overige productcategorieën, waaronder sieraden en interieurartikelen, behalen een gezamenlijke omzet van 1,06 miljard euro. Dit is een stijging van 0,8 procent (na wisselkoerscorrectie plus 5,4 procent) ten opzichte van vorig jaar.

Negatieve valuta-effecten beïnvloeden omzetontwikkeling in belangrijke markten

De afzonderlijke marktregio's ontwikkelen zich in het eerste halfjaar verschillend. In Europa stijgt de groepsomzet met 4,9 procent (na wisselkoerscorrectie plus 6,0 procent) naar 1,92 miljard euro. In Amerika groeit de omzet met 8,9 procent (na wisselkoerscorrectie plus 15,3 procent) naar 1,58 miljard euro.

In Azië, de belangrijkste regio voor het concern, liggen de opbrengsten met 4,33 miljard euro 1,3 procent onder het niveau van vorig jaar. Na wisselkoerscorrectie is er echter een stijging van 4,0 procent. In het Midden-Oosten daalt de omzet met 8,9 procent (na wisselkoerscorrectie min 4,2 procent) naar 330 miljoen euro. Gezien de moeilijke omstandigheden toont de regio zich ‘opmerkelijk veerkrachtig’, benadrukt het bedrijf.

Het concern gaat met vertrouwen de tweede helft van het jaar in

Het operationele resultaat, gecorrigeerd voor bijzondere posten, bedraagt in de eerste zes maanden van het jaar 3,35 miljoen euro. Dit is een stijging van bijna één procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders bedraagt 2,24 miljard euro en blijft daarmee nagenoeg constant (min 0,4 procent).

Executive Chairman Axel Dumas noemt de resultaten ‘solide’. Gezien de opwaartse trend in het tweede kwartaal kijkt het concern nu ‘met vertrouwen’ naar de tweede helft van het jaar.