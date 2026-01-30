Hermès versterkt productie in Normandië met nieuwe lederwarenfabriek in Les Andelys

Na een memorabele show, gekenmerkt door het afscheid van Véronique Nichanian, is modehuis Hermès opnieuw in het nieuws met de aankondiging van een nieuw lederwarenproject. De nieuwe fabriek komt in Normandië, een regio waar de luxegroep al meerdere productielocaties heeft.

De nieuwe lederwarenfabriek komt in de gemeente Les Andelys, in het departement Eure. De vestiging is onderdeel van een duurzaamheidsstrategie, waarbij een voormalig industrieterrein wordt herontwikkeld. Het gaat om de locatie van de oude glasfabriek Holophane, aldus de groep in een persbericht.

Versterking van de Normandische hub

Deze toekomstige productie-eenheid wordt onderdeel van de Normandische ambachtelijke hub, die al de vestigingen in Val-de-Reuil (geopend in 2017) en Louviers (geopend in 2023) omvat. Een ander project is ook in ontwikkeling in Colombelles, in het departement Calvados. Uiteindelijk zal de fabriek in Les Andelys werk bieden aan 260 ambachtslieden, wat de aanwezigheid van het merk in de regio verder versterkt.

Om deze groei te ondersteunen, maakt Hermès gebruik van een inclusief wervingsmodel in samenwerking met France Travail en het rectoraat van de academie van Normandië. De toekomstige medewerkers krijgen hun opleiding aan de École Hermès des savoir-faire in Louviers. Dit is een erkend opleidingscentrum dat een achttien maanden durende opleiding met diploma aanbiedt.

Sinds 2010 heeft Hermès dertien lederwarenfabrieken geopend op Frans grondgebied. Hiermee tilt het zijn ambachtelijke model naar een industrieel niveau, met behoud van de exclusiviteit van zijn producten. Door te investeren in lokale fabrieken verzekert het merk bovendien de aanvoer van hoogwaardig leer, een materiaal waar wereldwijd een aanhoudende vraag naar is.