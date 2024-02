Hermes vs Hermès: Turkse boekhandelaar neemt het op tegen Franse gigant

Het is een zaak van Hermes tegen Hermès. De ene, de wereldgigant in luxegoederen gevestigd in Parijs, klaagt de andere, een gezellige boekhandelaar verscholen in een Turkse badplaats, aan wegens vermeende inbreuk op de handelsnaam.

Umit Nar, eigenaar van de winkel Sahaf Hermes in Izmir, een stad aan de Egeïsche kust, beweert dat hij al 15 jaar zaken doet en nog nooit is aangezien voor een Franse fabrikant van luxegoederen. Nar vertelde nieuwsbureau AFP dat de naam "Hermes" afkomstig is van de oude Griekse god van de handel en aan iedereen toebehoort.

"Hermes, Zeus of de Kerstman behoren tot het culturele erfgoed van de mensheid," zei de 51-jarige. "Geen enkel bedrijf zou deze namen, die verankerd zijn in ons collectieve geheugen, moeten kunnen monopoliseren."

De problemen van Nar begonnen in december 2021, toen hij een aanvraag indiende om de naam van zijn boekwinkel als handelsmerk te registreren. "Sahaf" betekent "tweedehands boekhandelaar" in het Turks. Hij zag zichzelf als een tweedehands boekhandelaar gezegend door de oude Griekse god van de handel, dacht Nar, een slimme naam die hij wilde registreren bij het Turkse Octrooi- en Merkenbureau TurkPatent.

Die zet werd opgemerkt door het kantoor van de Franse reus in Turkije, dat een verzoekschrift indiende bij TurkPatent en de rechtbank om de registratie van het handelsmerk te stoppen. Het wilde de eigenaar ook verbieden om de naam "Hermes" te gebruiken in zijn commerciële en online activiteiten.

Het Franse bedrijf reageerde niet op verschillende verzoeken van AFP om commentaar.

Maar in de rechtszaak wees de Franse fabrikant op de "gelijkenis en het risico van verwarring" tussen de twee merken, ondanks hun betrokkenheid bij verschillende sectoren. De eerste hoorzitting in de rechtszaak werd vorige maand gehouden en een tweede is gepland voor 27 maart.

Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten en er het beste van te hopen, heeft Nar besloten om zijn zaak te bepleiten via een social media campagne, met als uiteindelijke doel om de aandacht te trekken van het Parijse hoofdkantoor van het merk. "Als ik een schoenen- of textielwinkel had geopend met de naam Hermes, zou het begrijpelijk zijn, maar onze vakgebieden zijn zo verschillend," zei Nar. "Hermès verkoopt luxe leren tassen van duizenden euro's en ik verkoop tweedehands boeken van 15 Turkse lira (45 cent)," zei hij. "Het argument dat we met elkaar verward kunnen worden is belachelijk. Het is ook een belediging voor de intelligentie van hun klanten."

Nar, die ook aan het hoofd staat van de Turkse vereniging van tweedehands boekverkopers, zei dat een naamsverandering rampzalig zou zijn voor zijn bedrijf. "De meeste mensen kennen me als Sahaf Hermes, en niet bij mijn echte naam," zei hij. Bovendien is de god Hermes nauw verbonden met de geschiedenis van Izmir, dat de oude Grieken Smyrna noemden toen het onder hun controle stond. "Het is niet eerlijk dat een internationaal bedrijf een cultureel element in beslag kan nemen," zei Nar.