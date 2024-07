Hermes vs Hermès: Turkse boekhandelaar wint van Franse gigant

Een boekverkoper in Turkije heeft een overwinning behaald op een Frans modehuis in een auteursrechtstrijd om zichzelf Hermes te mogen noemen, zei de advocaat van de winkel dinsdag, die een zeldzame overwinning op een groot merk toejuichte. Een rechtbank in Ankara heeft een beslissing van TurkPatent, de Turkse autoriteit voor intellectueel eigendom, gedeeltelijk nietig verklaard, die elke andere merk dan Hermès Paris verbood de naam Hermes te gebruiken.

"Hermes is een god in de Griekse mythologie die tot het culturele erfgoed van de mensheid behoort. Hij mag niet het eigendom zijn van een bedrijf. Dit is in die zin een belangrijke beslissing", vertelde de boekverkoper Umit Nar, wiens winkel in de westelijke stad Izmir ligt, aan AFP. De winkelier wees erop dat de godheid nauw verbonden is met de oude geschiedenis van Smyrna -- de oude naam van Izmir -- aan de Egeïsche kust, waar veel Griekse mythen zich afspelen.

Het modehuis Hermès heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

De rechtbank heeft haar redenering nog niet openbaar gemaakt, zei de advocaat van de boekverkoper, Hilmi Gullu, die eraan toevoegde dat de uitspraak een "overwinning" was. "Multinationals zoals Hermès hebben een agressief handelsmerkregistratiebeleid, buiten hun eigen industrieën. Dit vonnis opent de weg om nee te zeggen tegen deze praktijken", zei Gullu.

De zaak gaat terug tot december 2021, toen de Turkse winkelier een handelsmerk probeerde te registreren voor zijn 15 jaar oude boekhandel. Een vertegenwoordiger van het Franse bedrijf startte een rechtszaak tegen TurkPatent en bracht de zaak voor de rechtbank om de winkelier te verbieden "Hermes" te gebruiken in zijn merknaam en marketingmateriaal. Het modehuis Hermès benadrukte de "gelijkenis en het risico op verwarring" tussen de twee namen ondanks de verschillende bedrijfssectoren, en betoogde dat het ook actief is in de uitgeverij via zijn tijdschrift.

"Ze zouden gelijk hebben gehad als onze sectoren vergelijkbaar waren, maar dat is absoluut niet het geval", zei Nar. De boekhandelaar zal nog in beroep gaan tegen de beslissing, omdat "de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan over het risico op verwarring tussen de twee merken in termen van publiek en algemene indruk", zei de advocaat. "Ik hoop dat dit vonnis een precedent zal scheppen voor cultureel erfgoed en multinationals", zei Nar.