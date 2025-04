Hermès wordt de hoogst gewaardeerde luxegroep ter wereld en overtreft LVMH

Parijs - Het Franse luxegroep Hermès heeft dinsdag rivaal LVMH ingehaald en is bij het sluiten van de CAC 40, de belangrijkste index van de Parijse effectenbeurs, de grootste beurswaarde geworden, maar ook het hoogst gewaardeerde luxebedrijf ter wereld.

De waardering van Hermès op de beurs bereikt 248,6 miljard euro, tegenover 244,4 miljard euro voor de nummer één in de wereld van luxe LVMH, volgens berekeningen van AFP. Dit maakt Hermès de eerste beurswaarde van de CAC 40, maar ook de derde Europese beurswaarde, net na de Duitse software-uitgever SAP en de Deense farmaceutische gigant Novo Nordisk. Het bedrijf wordt ook het meest gewaardeerde luxe bedrijf op de beurs ter wereld.

Deze verandering vindt plaats na de beursdaling van LVMH op dinsdag (min 7,82 procent in de sessie), gesanctioneerd door de markt na de publicatie van de omzet over het eerste kwartaal, die door analisten als teleurstellend werd beschouwd.

Na een jaar 2024 afgeremd door de zwakke vraag in China, een van hun belangrijkste markten, wordt de groep geconfronteerd met geopolitieke onzekerheden, met name in de Verenigde Staten, waar het bedrijf een ‘lichte daling’ van de omzet ervaart, en door de stijging van de douanerechten. Sinds begin januari is het aandeel LVMH meer dan min 23 procent gedaald.

Hermès daarentegen kent geen crisis. Sinds 1 januari won het aandeel ongeveer plus 1,5 procent in de CAC 40, een opmerkelijke vooruitgang in een moeilijkere context voor de luxesector als geheel, na jaren van post-Covid euforie.

Het aandeel Hermès ‘blijft aantrekken’, aldus Andréa Tuéni, hoofd marktactiviteiten bij Saxo Banque France. Een situatie die het merk te danken heeft aan ‘zijn ultra-luxepositionering, met artikelen die worden gekocht door een ultra-rijke clientèle’, vergeleken met de ‘alleen luxe positionering van LVMH’, aldus Tuéni tegenover AFP.

Er zijn echter vraagtekens bij de gevolgen voor de groep van de handelsoorlog die is begonnen door de Amerikaanse president Donald Trump. 'De ultra-rijken', de favoriete clientèle van Hermès, 'hebben een sterkere blootstelling aan de financiële markten', die de afgelopen weken zeer sterke turbulentie hebben ervaren, waarschuwt Alexandre Baradez.