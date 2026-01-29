Herstel Kering: McQueen overweegt ook ontslagen in Italië, aldus vakbonden

Milaan (Italië) - Luxemerk McQueen overweegt mogelijk een derde van zijn Italiaanse werknemers te ontslaan. Dit is onderdeel van het herstelplan van moederbedrijf Kering, zo blijkt uit een woensdag verschenen verklaring van drie lokale vakbonden.

Herstructureringsplan voor McQueen

De bedrijfsleiding kondigt “een herstructureringsplan aan met het schrappen van een derde van het totale personeelsbestand en een reorganisatie van de productieprocessen om de kosten te verlagen”, aldus de vakbonden Filctem CGIL, Femca CISL en Uiltec.

In Italië ontwerpen 120 werknemers kleding, schoenen en tassen voor McQueen in de buurt van Florence en Milaan. McQueen bevestigt aan AFP de start van “een formele overlegprocedure met de vakbonden bij zijn Italiaanse dochteronderneming”, zonder het aantal betrokken banen te specificeren. Volgens de directie van het merk maakt dit proces ‘deel uit van de groepsbrede inspanning om het bedrijf in de komende drie jaar weer duurzaam winstgevend te maken, waarmee de basis wordt gelegd voor de toekomst van McQueen op de lange termijn’.

Het Britse merk kondigde in oktober 2025 al de mogelijke schrapping van 55 banen aan op het hoofdkantoor in Londen, waar de stukken worden ontworpen. Dit komt neer op 20 procent van het personeelsbestand.

De Kering-groep, eigenaar van merken als Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent en Balenciaga, verkeert in zwaar weer door een ongunstige economische situatie in de luxemarkt. De omzet daalde in het derde kwartaal van 2025 opnieuw met 10 procent tot 3,4 miljard euro. “De bedrijfsleiding schetste inderdaad een uiterst kritiek economisch beeld voor de periode 2022-2025 en sprak van een noodsituatie”, met een omzetdaling van zestig procent in die periode, aldus de Italiaanse vakbonden. Zij eisen “maximale transparantie over het industrieel plan en de herstelstrategieën. Ook eisen ze de activering van alle synergieën binnen de groep om de sociale impact van de herstructurering zoveel mogelijk te beperken”, met name voor de partnerbedrijven die de productie verzorgen. Een ontmoeting met Luca De Meo, de nieuwe algemeen directeur die is aangesteld voor het herstel van Kering, staat gepland op 5 februari in Italië.

De Kering-groep liet woensdag weten ‘ervan overtuigd te zijn dat deze maatregelen de positie van McQueen op de wereldwijde luxemarkt zullen versterken, waardoor het merk beter kan aansluiten bij zijn strategische doelstellingen en operationele behoeften’.