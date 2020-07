Herstructureringsplan Esprit goedgekeurd - helft van winkels in Duitsland wordt geschrapt

Esprit heeft van de rechtbank in Düsseldorf toestemming gekregen voor de implementatie van het herstructureringsplan van het merk, zo meldt een persbericht van het bedrijf vandaag. Het is een belangrijke stap voor de toekomst van Esprit, die vanwege de gevolgen van de Covid-19 pandemie veel winkels in Azië en Europa heeft moeten sluiten. Esprit gebruikt de komende drie maanden om de nieuwe maatregelen door te voeren die in lijn is met de strategie die het management al in 2018 ontwikkelde.

Het herstructureringsplan focust zich voornamelijk op regionale concentratie in Europa. In april zijn al 56 winkels gesloten in Azië. Ondanks dat Duitsland een van de grootste afzetmarkten is van Esprit, is het doel om voor eind november ook ongeveer 50 procent van de winkels in Duitsland te sluiten, wat neerkomt op ongeveer 50 winkels. Daarnaast focust het management zich op verlagen van de kosten door opnieuw te onderhandelen over contracten met leveranciers en alle uitgaven zorgvuldig onder de loep te nemen.

Tot slot omvat het herstructureringsplan het verlagen van de personeelsbezetting en salarisvermindering. Er wordt geschat dat dit invloed heeft op 1200 werknemers in 800 winkels in Duitsland, 300 werknemers op het kantoor in Duitsland en 100 werknemers op het kantoor in Hongkong. Over salarisvermindering van het kantoorpersoneel is Esprit op dit moment in onderhandeling.

Er wordt geschat dat door bovengenoemde maatregelen jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro bespaard wordt, terwijl de implementatie van deze maatregelen eenmalig om een investering van 55 miljoen vraagt. Anders Kristiansen, CEO van de Esprit Group, zegt in het persbericht dat de Corona-crisis veel impact heeft gehad op de mode-industrie, maar hij verwacht ook dat de uitdagingen waar Esprit nu voor staat, het merk uiteindelijk sterker zullen maken in de toekomst.

Geschreven door Caroline Brakel