Het aantal faillissementen loopt verder op

Het aantal uitgesproken failliete bedrijven loopt verder op, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het eerste halfjaar van 2024 zijn er 40 procent meer bedrijven failliet verklaard dan vorig jaar. Gekeken naar de afgelopen twee maanden alleen, blijkt dat er 37 meer bedrijven failliet verklaard zijn in juni dan in mei.

Van alle bedrijfstakken is het grootste aantal faillissementen in de maand juni te zien in de bouwnijverheid (54), gevolgd door handel (48) en specialistische zakelijke dienstverlening (48).

Maar dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op in Nederland. Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 op zijn hoogtepunt, volgens het CBS. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. 2020 was een redelijk 'vlak' jaar volgens het CBS. Daarna is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte tot een 'laagterecord' in augustus 2021. Sinds mei 2022 ziet het aantal faillissementen een stijgende lijn.