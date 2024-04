Het aantal werkende mensen in Nederland stijgt niet meer

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de stijgende trend in het aantal werkenden in Nederland momenteel lijkt te zijn gestopt. Toch is er geen reden voor paniek: het aantal werkenden is nog steeds 'historisch hoog' vergelijking met voorgaande jaren.

Vorige maand was 73,2 procent van de mensen tussen de 15 en 75 jaar werkenden. In januari was de arbeidsdeelname nog 73,4 procent. De werkloosheid blijft ongewijzigd op 3,6 procent in maart.

In het voorjaar van 2020, in het licht van de coronacrisis, was het aantal werklozen erg hoog met ruim een half miljoen mensen zonder betaalde baan. Dit aantal is gedaald tot het eerste halfjaar van 2023. Steeds meer mensen van 15 jaar tot 75 jaar hadden betaald werk. Het oplopende aantal laat nu geen verdere stijging zien, meldt het CBS.