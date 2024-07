Het belang van de sterke identiteit van Club L bij wereldwijde expansie

Sinds de lancering in 2018 kreeg Club L London te maken met een onverwachte hoeveelheid uitdagingen terwijl het marktaandeel wilde veroveren. Toch schetsen de recente uitbreidingen, zowel in team als geografisch, een ander beeld.

Wat begon als een groothandelspartner gespecialiseerd in gelegenheidskleding voor bedrijven zoals Asos, Topshop en Zalando, is nu uitgegroeid tot een zelfstandige, zelfgefinancierde direct-to-consumer-merk, met een breder scala aan categorieën en een sterk gevoel van identiteit. "Het is een wilde achtbaan geweest door een steeds veranderend landschap", vertelt oprichter Katie Randev aan FashionUnited in een interview. "Hoewel het bedrijf in die tijd aanzienlijk is getransformeerd - allemaal ten goede - zijn onze kernwaarden altijd hetzelfde gebleven: onze klanten voorzien van uitzonderlijke kwaliteit, unieke ontwerpen en een ongeëvenaarde pasvorm."

Randev zelf, opgegroeid in de retailsector, had al uitgebreide kennis van supply chain management en business development, en zo werd Club L geboren met een "drive om toegankelijke luxe voor iedereen te bieden". "Toegankelijke luxe moet een evenwicht vinden en hoewel consumentenbestedingen weloverwogen zijn, weten we dat 'ons meisje' [de klant] houdt van verbluffende ontwerpen en kwalitatief hoogwaardige stukken die ze keer op keer opnieuw kan uitvinden", aldus Randev.

Club L London oprichter, Katie Randev. Credits: Club L London.

Lancering tweede modest collectie en een weloverwogen entree in de Verenigde Arabische Emiraten

Naast gelegenheidskleding en avondjurken heeft de retailer zich nu ook gestort op zwangerschapskleding, day-to-night outfits, tailoring, separates, badmode, resortkleding, accessoires en modest fashion. Deze laatste categorie is er een die Randev is blijven uitbreiden naarmate zij en haar team meer over de categorie leren. De tweede drop, en meest recente toevoeging aan de lijn, verscheen midden juni in de vorm van de 'Visionary'-collecti, die zich richtte op een "inclusieve modest klant" met losvallende kaftans, capes en modest midi- en maxi-jurken.

"Onze eerste modest-collectie werd pas gelanceerd na grondige zelfstudie van de markten in de Verenigde Arabische Emiraten, in combinatie met een niet-aflatende toewijding aan het verfijnen en verbeteren van collecties om te voldoen aan de behoeften van huidige en toekomstige Club L-consumenten", legt Randev uit, die "luxueuze stoffen en onberispelijk vakmanschap" aanhaalt als sleutel tot het succes van de lijn. "Het zit in onze aard om onszelf uit te dagen en verwachtingen te overtreffen. De collectie sloeg bijzonder goed aan in de VAE, waar een groeiende vraag is naar modest fashion die zowel stijlvol is als rekening houdt met culturele waarden."

Een look uit de 'Visionary'-collectie van Club L. Credits: Club L London.

Met dit in gedachten viel de lancering van de tweede collectie samen met de lancering van een website voor de VAE, wat de teller op zeven bestaande internationale websites brengt, waaronder voor het VK, Ierland, Frankrijk, de VS en Canada. "Vanaf de lancering van onze DTC-business zagen we al snel een organische internationale vraag die snel groeide, met name in de VAE en andere gebieden", aldus Randev, die later toevoegt dat het team van plan is om belangrijke leerpunten uit het Midden-Oosten te gebruiken om het ontwerp- en productieproces te informeren. "Hoewel we trends in specifieke regio's opmerkten, realiseerden we ons dat ons product wereldwijd aantrekkelijk was, en we namen de beslissing om te investeren in onze technologie en bedrijfsvoering om ervoor te zorgen dat we ons internationale 'meisje' dezelfde ervaring en aandacht voor detail konden bieden."

Nieuw hoofdkantoor, distributiecentrum en werknemers weerspiegelen sterke prestaties

Randev's marktbewustzijn heeft bijgedragen aan het succes van Club L en ondanks de uitdagingen - van de pandemie tot tegenslagen in de toeleveringsketen - zegt ze dat het bedrijf zichzelf staande heeft gehouden en "trouw is gebleven aan ons kern-DNA en onze waarden om ervoor te zorgen dat we echt waarde leveren". Die inspanningen weerspiegelen zich niet alleen in de uitbreiding van het personeelsbestand van Club L, dat volgens Randev in slechts twee jaar tijd bijna is verdubbeld - met de opmerkelijke toevoeging van een nieuwe financieel directeur - maar ook in de financiële resultaten van het bedrijf.

Voor het boekjaar eindigend op 31 januari 2023, de meest recent gepubliceerde financiële periode, meldde het bedrijf dat de omzet steeg van 15,7 miljoen pond in het jaar ervoor naar 29,5 miljoen pond (30,7 miljoen euro). Terwijl de brutowinst uitkwam op 17,7 miljoen pond, wat neerkomt op een stijging van 101 procent op jaarbasis, steeg de operationele winst met 42 procent tot 4,8 miljoen pond. Geografisch gezien kenden zowel de binnenlandse als de internationale markten een sterke omzetgroei, die samen meer dan 110 procent hoger lag dan een jaar eerder.

Een look uit de 'Visionary'-collectie van Club L. Credits: Club L London.

Voor boekjaar 2024 wordt verwacht dat de prestaties van Club L positief zullen blijven, waarbij de directie anticipeert op een stijging van de omzet, het aantal bestellingen en het aantal klanten "ondanks de impact die de aanhoudende kostencrisis heeft op klanten en op de groep". Deze resultaten hebben het bedrijf aangemoedigd om de plannen voor de opening van een nieuw distributiecentrum en een hoofdkantoor in Manchester voort te zetten. Over beide projecten zegt Randev dat het hoofdkantoor "is ontworpen om creativiteit en samenwerking te bevorderen, terwijl we op het gebied van distributie en productie succesvol zijn opgeschaald om aan de vraag te voldoen". Ze vervolgt: "Hoewel er tijdens zo'n snelle groei van nature uitdagingen ontstaan, hebben we de focus op kwaliteit en efficiëntie weten te behouden, en hetzelfde geldt voor de manier waarop we onze partners selecteren. Het is een nauwgezet proces waarbij we prioriteit geven aan partners die onze waarden delen: hoogwaardige producten en empowerment van vrouwen."

Nu hopen Club L en Randev deze groei vast te houden en richten ze hun blik op nieuwe internationale regio's waar het merk zijn reeks successen kan voortzetten om een meer wereldwijde aanwezigheid te verwerven. "Hoewel we op dit moment geen details kunnen onthullen, biedt de tweede helft van 2024 spannende vooruitzichten voor zowel de retailmarkt als Club L London als geheel, dus blijf op de hoogte", besluit Randev.