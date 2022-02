Het doek valt: Ook laatste drie Belgische vennootschappen FNG failliet

FNG NV, FNG Finance Belgium en FNG Beheer NL zijn failliet verklaard. Dit blijkt uit officiele documenten. Afgelopen week werd door de raden van bestuur van de vennootschappen al aangekondigd dat op vrijdag 18 februari het faillissement aangevraagd ging worden. Dit is nu uitgesproken door de rechtbank van Mechelen.

Het is een van de vele hoofdstukken van het verhaal van de FNG groep. In 2021 werden al 21 dochterbedrijven van de FNG Holding failliet verklaard. FNG NV bleef als nog een van de weinige vennootschappen overeind, maar een doorstart bleek uiteindelijk toch niet mogelijk.

Het faillissement van de Belgische vennootschappen heeft geen betrekking op het Zweedse dochterbedrijf FNG Nordic AB. In het Zweedse bedrijf is de Ellos Group ondergebracht, dat FNG in 2019 verwierf. Gisteren werd al duidelijk dat de oud-eigenaar van de Ellos Group, Nordic Capital, het bedrijf weer terug wil.