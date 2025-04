Het is officieel: Prada koopt Versace voor 1,25 miljard euro

De Italiaanse modegroep Prada Group is officieel de nieuwe eigenaar van Versace. Zoals de modewereld al voorspelde, maken Prada Group en Capri Holdings Limited zojuist bekend dat Versace is overgenomen voor 1,25 miljard euro.

Prada Group krijgt honderd procent van Versace’s aandelen in handen voor 1,25 miljard euro. De transactie wordt gefinancierd door 1,5 miljard euro aan nieuwe financiële middelen bestaande uit 1 miljard termijnlening en 0,5 miljard overbruggingsfaciliteit, zo staat in de persberichten. De transactie wordt naar verwachting afgerond in de tweede helft van 2025.

Versace is daarmee onderdeel van het Prada-portfolio geworden, maar zal zijn eigen creatieve DNA en culturele authenticiteit behouden. Het merk zal gebruik maken van Prada Group’s industriële capaciteiten, retail- en operationele expertise.

Prada Group schrijft dat Versace met zijn ‘zeer herkenbare esthetiek een sterk complementaire toevoeging’ is aan het portfolio dat ‘een aanzienlijk groeipotentieel laat zien door gebruik te maken van meerdere mogelijkheden voor waardecreatie’.

Versace gaat van Capri Holdings naar Prada Group

"We zijn verheugd Versace te verwelkomen in de Prada Group en een nieuw hoofdstuk te beginnen voor een merk waarmee we een sterke toewijding delen voor creativiteit, vakmanschap en erfgoed”, aldus Patrizio Bertelli, voorzitter en uitvoerend directeur van Prada Group. “We willen Versace's nalatenschap voortzetten door de gedurfde en tijdloze esthetiek te vieren en te herinterpreteren; tegelijkertijd zullen we het een sterk platform bieden, versterkt door jaren van voortdurende investeringen en geworteld in langdurige relaties. Onze organisatie is klaar en goed gepositioneerd om een nieuwe bladzijde in Versace's geschiedenis te schrijven, gebruikmakend van de waarden van de groep, terwijl blijft uitvoeren met vertrouwen en strikte focus.”

John D. idol, voorzitter en Chief Executive Officer, van Capri Holdings Limited, meldt: “Versace is een iconisch Italiaans luxe modehuis dat 46 jaar geleden werd opgericht door Gianni Versace en verder werd ontwikkeld onder de creatieve visie van Donatella Versace. In de afgelopen zes jaar hebben we enorme vooruitgang geboekt in de herpositionering van het merk om meer nadruk te leggen op haar luxe erfgoed en uitzonderlijke vakmanschap. Door verbeterde producten, marketing en winkels is het merk nu goed gepositioneerd voor duurzame groei op de lange termijn. We zijn ervan overtuigd dat Prada Group het perfecte bedrijf is om Versace verder te begeleiden naar het volgende tijdperk van groei en succes.”

“Deze transactie weerspiegelt ons streven om de aandeelhouderswaarde te verhogen, onze balans te versterken en de toekomstige groei van Michael Kors en Jimmy Choo te stimuleren. We zullen doorgaan met het uitvoeren van de strategische initiatieven die we tijdens onze recente Investor Day hebben gedeeld en blijven vertrouwen in het groeipotentieel van Michael Kors en Jimmy Choo op de lange termijn.”