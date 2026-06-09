Het 'nieuwe hoofdstuk' van Pronovias: franchises, de Verenigde Staten en AI

Madrid – De Britse investeringsgroep Cap Capital legt de laatste hand aan het nieuwe strategische plan voor de herlancering van Pronovias. Dit volgt op de gerechtelijke toewijzing van de productie-eenheid aan de investeringsholding door de rechtbank van koophandel nummer negen in Barcelona. De modegroep heeft nu de belangrijkste pijlers van deze routekaart onthuld.

Volgens informatie van de directie van Pronovias, start het bedrijf een nieuw hoofdstuk onder de controle van Cap Capital. De bruidsmodegroep benadrukt dat de focus blijft liggen op de pijlers die het bedrijf groot hebben gemaakt. Deze pijlers zijn een sterke toewijding aan design, kwaliteit, innovatie en een internationale focus. Dit heeft Pronovias tot een pionier in prêt-à-porter bruidsmode en een steunpilaar in de 'bridal'-wereld gemaakt.

Vanuit deze basis richt de 'nieuwe Pronovias' onder Cap Capital zich op een vernieuwd bedrijfsmodel. Dit model is moderner, meer verbonden en klaar om 'de volgende evolutie in de bruidssector' te leiden. De Britse investeringsgroep biedt hierbij 'stabiliteit' en een 'langetermijnvisie' als ondersteuning. De focus ligt op een strakke operationele discipline om de groei te stimuleren. Het doel is om de modegroep weer als toonaangevend en vooruitstrevend bedrijf in de 'bridal'-wereld te positioneren.

“Het bedrijf begint aan deze nieuwe cyclus met een duidelijk doel”, aldus de directie van Pronovias. Dit doel omvat “het versterken van de winkelervaring, het ontwikkelen van het boetiekmodel en het versnellen van de internationale groei met een sterker, hechter en meer verbonden commercieel netwerk dat aansluit bij de behoeften van bruiden”. Ze voegen toe: “In deze context spelen franchises een sleutelrol bij het vergroten van de aanwezigheid van het merk en het versnellen van de ontwikkeling in strategische markten”.

Franchises, de Verenigde Staten en AI

Een diepere kijk op dit nieuwe strategische plan laat zien dat de officiële presentatie op 8 september 2026 plaatsvindt, zo meldt Pronovias. Op die dag presenteert het bruidsmodebedrijf ook zijn nieuwe winkelconcept. Dit concept is “ontworpen om de winkelervaring te verbeteren, de band met klanten te versterken en een nieuwe groeifase voor het merk in te luiden”. Het vormt een van de belangrijkste pijlers van de routekaart, naast een sterke focus op de Verenigde Staten en de implementatie van kunstmatige intelligentie (AI).

Wat betreft de drie strategische pijlers, bevestigt Pronovias de 'sleutelrol' van franchisewinkels in de nieuwe commerciële en bedrijfsstructuur. Deze focus op het franchisemodel wordt aangevuld met een kleiner, zorgvuldig beheerd netwerk van eigen winkels. Het aantal eigen winkels zal naar verwachting aanzienlijk krimpen ten opzichte van de 53 winkels die het bedrijf had voor de overname door Cap Capital. Dit is in lijn met de intentie van de investeringsholding om de operationele kosten te verlagen, zoals al in het overnamevoorstel stond.

De tweede strategische pijler is een aanhoudende focus op internationalisering. Dit vertaalt zich in een prioritaire offensief op de Amerikaanse markt. Pronovias wil daar zijn aanwezigheid versterken en zijn positie consolideren door een meer lokaal en concurrerend aanbod en ervaringen. Tegelijkertijd blijft het bedrijf vastbesloten om zijn positie in Europa te versterken.

De derde en laatste pijler is de sleutelrol van nieuwe technologieën, met name kunstmatige intelligentie (AI), in dit nieuwe hoofdstuk voor Pronovias. Dit punt kan wrijving veroorzaken, aangezien technologie en AI vaak als koud en afstandelijk worden ervaren. Deze gevoelens passen niet bij de emotionele wereld van de bruidsindustrie. Desondanks ontwikkelt Pronovias een project “gericht op het herdefiniëren van de bruidservaring, door inspiratie, persoonlijk advies, klantkennis en commerciële mogelijkheden te integreren in een meer verbonden ecosysteem”. Meer details hierover worden verwacht tijdens de presentatie in september. Het initiatief is bedoeld om “de ervaring van bruiden te verbeteren en de relatie tussen het merk, de ‘boetieks’ en het internationale netwerk te versterken”.

“We beginnen een fase die gericht is op het versterken van onze distributiekanalen, het ontwikkelen van de winkelervaring en het versnellen van onze internationale groei”, zo vat de directie van Pronovias samen. Voor dit nieuwe hoofdstuk “willen we dichter bij de bruiden staan, een steeds persoonlijkere ervaring bieden en onze aanwezigheid in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten blijven uitbreiden”. Ze voegen toe: “Technologie en kunstmatige intelligentie zullen fundamentele instrumenten zijn om deze transformatie te begeleiden en de toekomst van de ‘bridal’-ervaring op te bouwen”.

In het kort Pronovias, onder controle van Cap Capital, richt zich op een vernieuwd, moderner en meer verbonden bedrijfsmodel, met behoud van zijn toewijding aan design, kwaliteit, innovatie en internationale focus.

Het nieuwe strategische plan van Pronovias wordt officieel gepresenteerd op 8 september 2026. De drie belangrijkste pijlers zijn: vernieuwing van het commerciële netwerk met een nieuw winkelconcept en een sleutelrol voor franchises, een prioritaire focus op de Amerikaanse markt, en de implementatie van nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie om de bruidservaring te herdefiniëren.

Het bedrijf zal de winkelervaring versterken, zijn 'boetiek'-winkelmodel ontwikkelen en de internationale groei versnellen, waarbij technologie en AI worden ingezet als fundamentele instrumenten voor een meer gepersonaliseerde ervaring en een sterkere band met bruiden.