Het 'Prato systeem: Italiaanse hart van de fast fashion, een slagveld voor de Chinese maffia

Toen Zhang Dayong in een plas bloed op een trottoir in Rome werd gevonden, getroffen door zes kogels, leek er geen verband te zijn met Prato, het hart van de Italiaanse textielindustrie. Maar een 'oorlog om de kledinghanger' woedt in deze stad ten noorden van Florence. Deze oorlog verandert het grootste kledingproductiecentrum van Europa, een pijler van Made in Italy, in een conflictgebied tussen rivaliserende Chinese maffiagroepen.

De situatie is zo ernstig dat de officier van justitie van Prato, Luca Tescaroli, hulp heeft gevraagd aan Rome. Hij wil een antimaffia-eenheid en versterking voor de rechters en de politie. Volgens hem heeft de 'criminele escalatie' zelfs de grenzen van Italië overschreden en Frankrijk en Spanje bereikt.

Naast de strijd om de controle over de markt voor kledinghangers en het transport van goederen, 'bevordert de Chinese maffia de illegale immigratie van werknemers van verschillende nationaliteiten'. Dit om de industrie van Prato te voeden, als onderdeel van 'een complex economisch systeem', legt Tescaroli uit aan AFP.

Deze ervaren antimaffia-officier van justitie is van mening dat 'het fenomeen is onderschat', waardoor de maffia haar invloed heeft kunnen uitbreiden. In de stad met 200.000 inwoners, waar een van de grootste Chinese gemeenschappen van Europa woont, zijn de afgelopen maanden Chinese ondernemers en arbeiders geslagen of bedreigd, en auto's en magazijnen in brand gestoken. Volgens het voormalige hoofd van de onderzoeksafdeling van de politie van Prato, Francesco Nannucci, heeft de Chinese maffia ook geïnfiltreerd in illegale gokhuizen, prostitutie en drugshandel. Voor de bendeleiders 'betekent het leiden van Prato dat je een groot deel van Europa kunt leiden', zegt Nannucci tegen AFP.

"Goed geolied systeem"

De Chinese clans, met name in de fast fashion-sector, gedijen dankzij het 'systeem van Prato'. Dit systeem wordt al lange tijd geteisterd door corruptie en staat bekend om zijn onregelmatigheden: schendingen van het arbeidsrecht en de veiligheidsvoorschriften, belastingfraude en douanefraude.

De ongeveer 5.000 kleding- en breibedrijven in Prato, voor het grootste deel kleine onderaannemers die door Chinezen worden gerund, maken goedkope artikelen die in winkels in heel Europa terechtkomen. Deze ateliers verschijnen even snel als ze sluiten, en spelen kat-en-muis met de autoriteiten om belastingen en boetes te ontlopen. De stoffen worden illegaal uit China ingevoerd, waardoor douanerechten en belastingen worden ontdoken, terwijl de winsten via illegale geldtransfers terug naar China gaan. Om concurrerend te blijven, is de sector afhankelijk van goedkope arbeidskrachten, 24 uur per dag beschikbaar, voornamelijk afkomstig uit China en Pakistan. Deze arbeidskrachten zijn 'essentieel voor de goede werking ervan', verklaarde Tescaroli in januari voor een senaatscommissie.

'Het zijn niet slechts een of twee rotte appels, maar een goed geolied systeem dat heel goed werkt: sluiten, heropenen, geen belasting betalen', legt Riccardo Tamborrino uit, vakbondsorganisator van S.I. Cobas, die stakingen organiseert namens immigranten. Onderzoekers stellen dat deze immigranten zeven dagen per week, dertien uur per dag werken voor ongeveer drie euro per uur. Volgens Tamborrino is de textielindustrie van Prato 'vrijgesteld van alle wetten, van elk contract'. 'Het is geen geheim voor iemand', zegt hij.

"Miss Fashion"

Vrachtwagens rijden dag en nacht door de vlakke straten van het industrieterrein van Prato, een eindeloze vlakte van asfalt met magazijnen en etalages met namen als 'Miss Fashion' of 'Ohlala Pronto Moda'. Achter de open metalen deuren verschijnen kledingrekken vol kleding, rollen stof en stapels dozen klaar voor verzending - een laatste stap die wordt gecontroleerd door Zhang Naizhong, die wordt beschouwd als de 'peetvader der peetvaders' van de Chinese maffia in Italië.

Een gerechtelijk document uit 2017 beschrijft Zhang als 'de dominante figuur in de gewetenloze kringen van de Chinese gemeenschap' in Europa, met een monopolie op transport en activiteiten in Frankrijk, Spanje, Portugal en Duitsland. De man die in april samen met zijn partner in Rome werd gedood, was de rechterhand van Zhang. Deze schietpartij volgde op drie brandstichtingen in zijn magazijnen in de buurt van Parijs en Madrid. Volgens Nannucci bevindt Naizhong zich mogelijk in China, na zijn vrijspraak in 2022 in een belangrijke lopende zaak tegen de Chinese maffia, een proces dat werd geplaagd door onregelmatigheden - gebrek aan tolken en verdwenen dossiers.

Afgelopen week demonstreerde een handvol Pakistaanse mannen voor het bedrijf waar ze werkten, nadat het van de ene op de andere dag was gesloten, terwijl het net had toegezegd hen een contract te geven dat in overeenstemming was met het Italiaanse recht. Muhammed Akram (44) zag zijn baas in het geheim de naaimachines en andere apparatuur uit de fabriek halen. 'Stiekeme baas', zei hij in gebrekkig Italiaans. Maar uit angst voor represailles demonstreren de Chinese textielarbeiders, die in Prato de meerderheid vormen, nooit, zeggen vakbondsactivisten.

Corruptie

De ontwikkelingen in de kledingproductie, de globalisering en migratie hebben bijgedragen aan het 'systeem van Prato'. Ook corruptie speelt een rol. In mei 2024 werd de nummer twee van de Carabinieri van Prato ervan beschuldigd Italiaanse en Chinese ondernemers - onder wie een functionaris van de kamer van koophandel - toegang te hebben gegeven tot de database van de politie om informatie te verkrijgen, onder meer over werknemers.

De klachten die werden ingediend door aangevallen werknemers 'verdwenen in een la, zonder ooit voor de rechter te komen', vertelde Francesca Ciuffi, vertegenwoordiger van de vakbond S.I. Cobas, aan AFP. De burgemeester van Prato trad in juni af in het kader van een corruptieonderzoek. Hij wordt ervan beschuldigd deze ondernemer gunsten te hebben verleend in ruil voor stemmen.

De afgelopen maanden heeft de vakbond voor werknemers van meer dan 70 bedrijven reguliere contracten verkregen die onder het nationale recht vallen. Onvoldoende om degenen te helpen die tussen twee vuren zitten in de maffiaoorlog van Prato, waar 'bommen zijn ontploft en magazijnen in brand zijn gestoken', aldus Ciuffi. 'Mensen die 's ochtends opstaan en rustig naar hun werk gaan, lopen het risico ernstig gewond te raken, of erger, door een oorlog die hen niet aangaat.'