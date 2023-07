Het succesvolle businessmodel van Walter van Beirendonck

Parijs - Hoe kan een ontwerper overleven in de hedendaagse mode-industrie zonder de steun van een groep en de bijbehorende marketingondersteuning? Dat is de vraag die we stelden aan Walter Van Beirendonck en zijn verkoopteam toen we zijn showroom in de Parijse wijk Marais bezochten tijdens de Men's Fashion Week in juni 2023.

Van Beirendonck was tot en met 2022 hoofd van de modeafdeling aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, waardoor hij zijn eigen bedrijf kon financieren," antwoordt Susan de Groot, sales manager. Maar er is ook het feit dat veel van zijn klanten door de jaren heen trouw zijn gebleven aan zijn stijl, die uniek is en dat ook is gebleven.

In de jaren ‘90 van de vorige eeuw ging Walter Van Beirendonck in op het aanbod van Duits jeansmerk Mustang en voor de kledinglijn W.&L.T. Hij kreeg hierdoor toegang tot middelen die hem in staat stelde over de hele wereld zijn collecties te tonen en aanwezig te zijn in New York. Maar uiteindelijk koos de Belgische ontwerper, die geen controle meer had over zijn eigen merk, ervoor om zich terug te trekken, om aan het begin van dit millenium terug te keren onder zijn eigen naam en een nieuw leven te beginnen.

SS24 Credits: Courtesy of Walter Van Beirendonck

Van de zes Antwerpse ontwerpers is Walter Van Beirendonck de enige die nog aanspraak kan maken op de erfenis van een creatief en onafhankelijk merk

Vandaag showt de ontwerper graag op de Paris Fashion Week "omdat het praktisch is, op drie uur rijden van Antwerpen, en de foto's die bij die gelegenheid worden genomen gaan de hele wereld over". Het label vertrouwt op zijn creativiteit en het feit dat elke collectie anders is. We nodigen de pers uit (85 procent van de mensen die er zijn) en onze klanten, die er niet allemaal bij kunnen zijn omdat we op woensdag showen volgens de officiële kalender," voegt Susan de Groot toe. We werken niet echt met VIP's of beroemdheden. We kunnen het ons niet veroorloven om al deze mensen te kleden of gratis kleding te geven.”

De markt van Van Beirendonck is voornamelijk Amerikaans, met ongeveer dertien retailers. Winkels die met het merk zijn meegegroeid en precies weten wat ze moeten kopen, omdat ze hun klanten kennen. Maar het zijn ook winkels die zijn opgericht door een nieuwe generatie, verleid door een stijl die te persoonlijk is om uit de mode te raken. De herenmodeshow lente-zomer 2024 is daar een bewijs van.

SS24 Credits: Courtesy of Walter Van Beirendonck

"Droom groot, maar bescherm onze menselijkheid"

De show met de titel Dawleetoo, een verwijzing naar een stad die verloren ligt in het regenwoud van Honduras, roept een wereld op die razendsnel verandert en waarin we het gevoel hebben dat we worden gebruikt als testpoppen: "Waar brengen de machines ons naartoe?

Naast de onmiddellijk herkenbare stijl was er tijdens de finale een parade van mannequins, van top tot teen bedekt met doorzichtige plastic zakken, met skeletten erop getekend en de letters van een buitenaards alfabet, alsof ze een statement wilden maken.

SS24 Credits: Courtesy of Walter Van Beirendonck

“Deze passage gaat over alles wat er mis is met de wereld van vandaag," legt Van Beirendonck uit. “Toen ik mijn collectie aan het creëren was, was ik geschokt door alles wat we meemaken (pandemieën, ecologische rampen door de klimaatverandering, oorlogen) en ik had vooral het gevoel dat mode ook een slagveld was. Ik weet dat sommige mensen misschien geschokt of beledigd waren, maar het is het voorrecht van een kunstenaar om zo'n statement te kunnen maken. Ik zie het als een performance aan het einde van mijn modeshow."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.