Het terugdringen van koolstofuitstoot in de mode-industrie: H&M en Puma leveren inspanningen, Shein blijft achter

De mode-industrie "blijft afhankelijk van fossiele brandstoffen,” volgens een rapport van de Amerikaans-Canadese NGO Stand Earth. Sommige merken, zoals H&M en Puma, doen inspanningen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Merken zoals Shein of Uniqlo blijven echter achter.

Stand Earth onderzocht de toeleveringsketens van elf modemerken, waaronder het Zweedse H&M, Puma, Nike, Levi's, Adidas, Gap, het Spaanse Inditex (het moederbedrijf van onder andere Zara), het Japanse Fast retailing (het moederbedrijf van onder andere Uniqlo) en Shein. Op basis van hun openbare gegevens evenals informatie van Bloomberg schetst de NGO een rapport.

In 2019 was de mode-industrie verantwoordelijk voor meer dan een miljard ton CO2-verbruik. Dit staat gelijk aan ongeveer 2 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zo meldt nieuwssite Bloomberg. Merken “blijven massaal fossiele brandstoffen gebruiken om hun kleding en schoenen te produceren en slagen er niet in hun toeleveringsketen koolstofvrij te maken”, benadrukt Stand Earth.

Van deze elf merken zijn alleen Levi's, Puma en H&M "in de race om" deze uitstoot "tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen ten opzichte van 2018", merkt Stand Earth op. De NGO spreekt van “beperkte maar bemoedigende” vooruitgang. Twee voorbeelden: Puma is van plan 27,4 procent van zijn elektriciteitsverbruik via haar twee belangrijkste leveranciers duurzaam te maken door hernieuwbare energie aan te moedigen, H&M biedt haar onderaannemers financiële steun om hen te helpen met het plaatsen van zonnepanelen.

In de modesector “komt 13 procent van de uitstoot uit materialen en 50 procent uit productie, en daarom is het koolstofarm maken van de toeleveringsketen essentieel”, aldus Henrik Sundberg, verantwoordelijk voor klimaatvraagstukken, vorige week bij H&M, tijdens een bijeenkomst in Parijs, waar Frans nieuwsbureau AFP aanwezig was.

Het in Singapore gevestigde fast-fashion gigant Shein behaalt de laagste score (2,5 punten) en heeft zijn uitstoot in slechts één jaar (tussen 2021 en 2022) met ongeveer 50 procent verhoogd. Nu stoot het bedrijf jaarlijks meer uit dan het gehele land Paraguay (9,17 miljoen ton), aldus Stand Earth.

In 2023 maakte Shein samen met het bedrijf Anthesis “een volledige routekaart voor het koolstofvrij maken” en “zijn er concrete initiatieven genomen”, zoals zonnepanelen voor magazijnen of partnerschappen met logistieke medewerkers die ‘groene’ voertuigen gebruiken, vertelt het bedrijf aan AFP.

Wie het iets beter doet dan Shein is de Japanse groep Fast Retailing (14 punten). Het sportkledingmerk Lululemon en Inditex staan met 16 punten op een gedeelde lage plek in de lijst. “Het merendeel van de merken behaalde een score lager dan 25/100”, betreurt de NGO.