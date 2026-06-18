Het verhaal achter World Collective en zijn DPP-Ready textielbibliotheek

“Ons doel is de creatie van een ecosysteem, niet zomaar een marktplaats voor stoffen,” legt Jeanine Ballone, medeoprichtster en CEO van World Collective, uit wanneer gevraagd naar haar missie. Ballone lanceerde het digitale sourcingplatform in 2022 na jarenlange ervaring in wat zij omschrijft als een gefragmenteerde en relatief verouderde wereldwijde toeleveringsketen. Om deze problemen aan te pakken, streefde Ballone naar de creatie van een gecentraliseerde, gedemocratiseerde en inclusieve materialenbibliotheek, ontworpen voor de informatie en ondersteuning van merken van elke omvang.

Voor Ballone was het essentieel dat World Collective verder ging dan alleen duurzaamheid. Tijdens haar carrière in het opbouwen van toeleveringsketens, met name bij bedrijven als PVH en de Duitse Otto Group, was de directrice getuige van overbelaste en ondergewaardeerde systemen. Deze systemen werden gedomineerd door grote merken die nog steeds de benodigde infrastructuur voor schaalbaarheid misten. “Er was geen centraal ecosysteem waar leveranciers, merken en creatieven met elkaar in contact konden komen, informatie konden delen en kansen konden ontdekken,” reflecteert Ballone.

Een gezamenlijke infrastructuur en toegankelijkheid voor het MKB

World Collective is opgericht om als marktplaats, maar ook als een etalage voor leveranciers. Het platform huisvest materialen, innovatie en kennis onder één dak. Dit wordt opengesteld voor merken, waarvan velen geen toegang hebben tot innovatieve materialen vanwege minimale bestelhoeveelheden. Als reactie hierop bouwde World Collective een platform, waardoor zelfs het MKB kan deelnemen.

Ballone legt uit: “Een klein merk in Japan heeft misschien maar 25 kilogram nodig, terwijl een merk in Amsterdam een vergelijkbare hoeveelheid nodig heeft. Samen kunnen ze voldoen aan de minimumvereiste van de leverancier en toegang krijgen tot materialen die anders onbereikbaar zouden zijn.”

De lancering van het platform kwam op een moment dat de industrie onder druk stond. Veel merken opereren nu met kleinere teams en hebben daardoor minder capaciteit om de complexiteit van sourcing te beheren. Als gevolg daarvan ziet Ballone een sterke vraag naar tools die frictie wegnemen.

Haar visie werd gedeeld door andere leiders uit de industrie die meebouwden aan de fundamenten van World Collective. Julie Tran, nu directrice groei, heeft haar 24 jaar ervaring in personeelsbeheer, technologie en bedrijfsvoering toegepast in haar rol. Na zich te hebben afgevraagd waarom innovatieve materialen niet opschaalden, voelde Tran zich aangetrokken tot de missie van World Collective en vroeg ze om zich bij het team aan te sluiten. “Wat constant is gebleven, is onze focus op materiaalinnovatie, toegankelijkheid en het creëren van procesefficiëntie die merken helpt betere beslissingen te nemen,” zegt ze.

‘Wij dicteren niet wat duurzaamheid voor een merk betekent…’

Om een consistente kwaliteit te garanderen, worden alle leveranciers gescreend en geselecteerd met de nadruk op innovatie en natuurlijke vezels. “Wij dicteren niet wat duurzaamheid voor een merk betekent,” legt Ballone uit. “In plaats daarvan bieden we de tools en zoekcriteria waarmee merken weloverwogen beslissingen kunnen nemen op basis van certificeringen, normen en waarden die voor hen belangrijk zijn. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zoeken op basis van certificeringen zoals Oeko-Tex of Bluesign en materialen identificeren die aan hun eisen voldoen.”

World Collective platform. Credits: World Collective / Barbara Tamilin.

Dergelijke informatie is nog belangrijker geworden met het oog op de komende EPR-regelgeving. Dit is slechts één van de factoren die een industrie aandrijft die snel beweegt naar gereguleerde transparantie en merkverantwoordelijkheid. Om voorop te lopen, heeft World Collective het idee van een compliance-ready textielbibliotheek onderzocht. Deze bibliotheek bestaat uit data op leveranciersniveau, specifiek ontworpen voor de wetgeving rond het Digitaal Productpaspoort (DPP).

Vorige maand werd een pilot van de DPP-Ready bibliotheek gelanceerd voor een bepaalde periode, in samenwerking met DPP-infrastructuurbedrijf Kinset. De pilot belichtte aanvankelijk negen gecertificeerde materialen van drie leveranciers. Elk materiaal toonde informatie variërend van samenstelling en compliance tot verwerking. Na de eerste tests is de bibliotheek gepauzeerd terwijl deze doorontwikkeld wordt naar de volgende versie. Naar verwachting worden later extra materialen toegevoegd.

Balans tussen compliance en regeldruk

De pilot was een weerspiegeling van een lang gekoesterde overtuiging van het team van World Collective: materiaalinformatie moet op leveranciersniveau worden vastgelegd en gedurende de hele levensduur bij het product blijven. De creatie van een ‘supplier-first’ infrastructuur is bedoeld om de last van compliance te verdelen, zodat de verantwoordelijkheid niet volledig bij de merken ligt.

Hoewel de bibliotheek werd gelanceerd voordat de DPP-regelgeving definitief was, zag Ballone al waar de industrie naartoe ging. De vroege introductie was daarom een logische stap. De missie is het ontwrichten van een momenteel disfunctioneel compliancesysteem. Dit systeem wordt ontsierd door een industrie die “de verantwoordelijkheid steeds verder naar de leveranciers doorschuift zonder de nodige ondersteuningsstructuren te creëren”.

De bibliotheek heeft daarom tot doel het proces efficiënter te maken. Het stelt leveranciers in staat meer controle te behouden over hun informatie. Ze kunnen deze op één plek aanpassen en indien nodig toegang voor merken goedkeuren.

Vanuit het perspectief van een merk ziet Tran ook voordelen. Ze merkt op dat deze bedrijven tegenwoordig worden geleid door personen die niet noodzakelijkerwijs experts zijn in regelgevingskaders. Ze legt uit: “Hun prioriteit is het ontwikkelen van producten en het laten groeien van hun bedrijf, niet het bestuderen van wereldwijde compliancekaders. Wij nemen die complexiteit weg door hen toegang te geven tot gescreende materialen en DPP-ready informatie. Dat maakt het voor hen gemakkelijker om verantwoord te ondernemen zonder dat ze compliance-experts hoeven te worden.”

Hoewel World Collective grotendeels draait om toegankelijkheid, gelden de uitdagingen in de huidige markt ook voor grotere merken. Om dit aan te pakken, werkt het platform momenteel samen met merken van deze omvang aan pilotprojecten die gericht zijn op specifieke materiaalcategorieën. Het proces begint in de ontwerpfase. Hierbij worden teams geholpen bij de identificatie van materialen die aan hun criteria voldoen. Vervolgens krijgen ze ondersteuning bij sampling, sourcing, productie, DPP-integratie en impactrapportage.

‘Wij bouwen wegen, niet alleen voertuigen…’

“Beter geïnformeerde bedrijven produceren doorgaans betere producten,” merkt Ballone op. “Een van de belangrijkste redenen waarom innovatieve materialen mislukken, is dat belanghebbenden niet alle informatie vooraf hebben. Door al vroeg in het proces inzicht te geven in kosten, impactstatistieken, certificeringen en sourcingvereisten, vergroten we de kans dat die materialen op de markt komen.”

Naarmate World Collective zich ontwikkelt, zullen ook de functies uitbreiden. Er worden momenteel nieuwe technologieën ontwikkeld, zoals moodboards en metrische vergelijkingen, om het sourcen via het platform nog intuïtiever te maken. Toekomstige initiatieven zullen zich ook richten op de ondersteuning van ambachtelijke en door vrouwen geleide programma's wereldwijd. Deze krijgen via digitale etalages toegang tot merken.

Dit alles draagt bij aan de visie van het bedrijf op een toekomstige toeleveringsketen in de mode, gekenmerkt door meer zichtbaarheid en grotere zakelijke controle. Merken zouden ondertussen hun bestaande toeleveringsketens in het platform kunnen integreren en het als een hub voor sourcing en besluitvorming kunnen gebruiken. “Het doel is eenvoudig: geef mensen betere informatie zodat ze betere beslissingen kunnen nemen. Wanneer sourcing, compliance, prijsstelling en impactrapportage allemaal op één plek beschikbaar zijn, wordt besluitvorming veel eenvoudiger,” zegt Ballone.

Uiteindelijk draait het voor World Collective allemaal om infrastructuur. “Wij bouwen wegen, niet alleen voertuigen,” concludeert Ballone. “We hoeven niet de tussenpersoon te zijn. We willen simpelweg de infrastructuur bieden die iedereen in staat stelt om effectiever te verbinden, te communiceren en transacties uit te voeren.”