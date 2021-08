Het verlossende woord: Overeenstemming over nieuw, uitgebreider Bangladesh-akkoord

Onderhandelingen tussen vakbonden en internationale textiel retailers hebben vandaag tot een nieuw, uitgebreider en wettelijk bindend Bangladesh Akkoord geleid. Net op tijd, want op 31 augustus zou het huidige akkoord aflopen. De nieuwe overeenkomst draagt de naam International Accord for Health and Safety in the textile and Garment Industry en gaat op 1 september van start, zo blijkt uit een persbericht van het oorspronkelijke Bangladesh-akkoord.

Zoals de voorganger heeft het nieuwe akkoord als doel ready-made garment en textiel fabrieken veiliger te maken. Het nieuwe akkoord zet fundamentele elementen uit het oude akkoord voort.

Denk hierbij aan onder andere het recht om te verenigingen voor werknemers, een hoog niveau van transparantie, een klachtenmechanisme en veiligheidstraining, maar ook de verplichting voor merken om geen zaken meer te doen met een fabriek de weigert veilig te werken.

Nieuwe elementen zijn een toewijding te focussen op het gezondheids en veiligheids programma in bangladesh, verder te bouwen op een mechanisme dat bedrijven verantwoord houdt en zorgt dat ze hun beloftes nakomen, een toewijding het werk van het akkoord uit te breiden, een optie om het akkoord uit te breiden om due diligence op het gebied van mensenrechten aan te pakken en een optie om een gestroomlijnd arbitrage proces te starten om de voorwaarden van het akkoord af te dwingen.

Wie het nieuwe akkoord zullen ondertekenen is nog niet bekendgemaakt. Dit zal op 1 september gebeuren. Opvallend aan het bericht is dat het nieuwe akkoord belooft het programma uit te breiden naar andere landen.

Schone Kleren Campagne, een van de eerdere ondertekenaars van het akkoord, reageert positief. “De overeenstemming maakt een einde aan een lange periode van onzekerheid over het voortbestaan van het Bangladesh Akkoord,” aldus SKC in een persbericht. “Het Akkoord-model dat na instorten van het Rana Plaza-gebouw is neergezet en dat indrukwekkende resultaten heeft, blijft behouden en zal worden uitgebreid,” aldus Ineke Zeldenrust, internationale coordinator bij SKC, in het persbericht. Bij de Rana Plaza-ramp in 2013 kwamen meer dan 1100 arbeiders om.

“Deze overeenkomst voorziet in de langverwachte uitbreiding van het model, dat merken juridisch aansprakelijk stelt, naar andere landen waar het leven van arbeiders nog steeds in gevaar is,” aldus Zeldenrust in het bericht. “Wij zijn blij dat deze nieuwe overeenkomst nu internationaal wordt. In veel landen roepen vakbonden en maatschappelijke organisaties al jaren om een veiligheidsakkoord naar het voorbeeld van het Bangladesh Akkoord. We kijken er naar uit om het programma uit te kunnen breiden naar die landen waar de nood het hoogst is.”