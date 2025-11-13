Het volgende hoofdstuk van Dickies: Bluestar Alliance zet in op denim, schoenen en wereldwijde groei

VF Corporation, een wereldleider in merkkleding, heeft de eerder aangekondigde transactie succesvol afgerond. Het bedrijf verkoopt zijn werk- en lifestylemerk Dickies aan Bluestar Alliance LLC, een toonaangevend wereldwijd merkmanagementbedrijf. De basisaankoopprijs bedraagt 600 miljoen dollar in contanten.

Deze overname versterkt de positie van Bluestar Alliance op de wereldwijde markt. Het portfolio van premium mode- en lifestylemerken wordt hiermee uitgebreid. Recente toevoegingen zijn onder meer Palm Angels (2025), Off-White (2024) en Scotch & Soda (2023). Met de toevoeging van Dickies vertegenwoordigt het totale portfolio van Bluestar Alliance nu meer dan 13 miljard dollar aan wereldwijde retailomzet. Deze omzet wordt gegenereerd door meer dan 600 licentiehouders en 500 internationale winkels.

Dickies toegevoegd aan portfolio Bluestar

Dickies, opgericht in 1922, heeft recentelijk een hernieuwd cultureel momentum ervaren. Het merk is getransformeerd van een traditioneel werkkledingbedrijf naar een symbool van authenticiteit. Dit wordt omarmd door Gen Z, skaters en de wereldwijde modegemeenschap, gedreven door een sterke vraag in markten als Japan en Parijs.

De leiding van Bluestar Alliance toonde zich enthousiast over de strategische match met het erfgoedmerk. Joey Gabbay, CEO van Bluestar Alliance, noemde Dickies “een van de meest authentieke, veerkrachtige merken in de wereldwijde kledingindustrie.” Hij merkte op dat de meer dan honderdjarige erfenis nu “volledig wordt omarmd door de mode-, skate- en streetwear-gemeenschappen.” Gabbay benadrukte dat Dickies de “perfecte aanvulling” is en een “uitstekend platform voor incrementele groei in denim, schoenen en lifestyle.”

Ralph Gindi, COO van Bluestar Alliance, deelde dit sentiment. Hij stelde dat het merk ‘een perfecte balans tussen authenticiteit en culturele relevantie’ vertegenwoordigt. Gindi bevestigde dat Bluestar zijn uitgebreide netwerk van licentiehouders en partners zal inzetten om ‘de groei van Dickies in nieuwe categorieën en bij nieuw publiek te versnellen’.

Bluestar introduceert nieuwe categorieën onder Dickies

Onder het eigendom van Bluestar Alliance, binnen het jeugd-luxeportfolio, staat Dickies aan de vooravond van een nieuwe groeifase. De strategie richt zich op de introductie van nieuwe productcategorieën, waaronder denim, schoenen en een verfijnd lifestyle-aanbod. Daarnaast wordt ingezet op samenwerkingen met cultureel relevante street-, skate- en modemerken.

Bluestar is van plan de wereldwijde aanwezigheid van Dickies aanzienlijk uit te breiden. De focus ligt specifiek op de EMEA- en APAC-regio's, met aandacht voor markten als Duitsland, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten. Tegelijkertijd blijft het kern-erfgoed van het merk, vakmanschap en functionaliteit, behouden.