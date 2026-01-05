Higgins: Het retailconcept van voormalig Snipes-CEO Sven Voth is failliet

Afgelopen zomer keerde Sven Voth, oprichter en voormalig CEO van streetwearretailer Snipes, terug met een nieuw retailconcept. Nu is Higgins, zijn op het discounterprincipe geïnspireerde retailmodel, failliet.

Panthax GmbH, het bedrijf achter de keten, heeft het faillissement aangevraagd bij de rechtbank van koophandel in Wenen, zo meldde de Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Higgins startte met in totaal tien filialen in Oostenrijk, die gelijktijdig openden op 28 augustus 2025. De winkels bevonden zich onder andere in Wenen, Bruck an der Leitha en Eugendorf. De locaties waren niet in stadscentra, maar voornamelijk in de periferie met gratis parkeergelegenheid. Volgens mediaberichten stond vanaf 2027 een uitbreiding naar Duitsland gepland, met tot 60 nieuwe filialen per jaar.

Einde voor Higgins – alle tien locaties sluiten

Een sanering of doorstart van het bedrijf staat niet op de planning. “Volgens de schuldenaar zelf is een doorstart van het bedrijf niet het doel”, aldus Alexander Greifeneder van de kredietbeschermingsvereniging KSV1870.

De AKV noemt meerdere redenen voor het faillissement. De omzetten in de eerste maanden bleven aanzienlijk achter bij de prognoses, zelfs tijdens piekperiodes zoals de start van het schooljaar en de kerstperiode. Tegelijkertijd drukten onverwacht hoge bouw- en inrichtingskosten zwaar op de liquiditeit, omdat de investeringen de oorspronkelijke planning aanzienlijk overschreden.

Hoge vaste lasten hadden ook een negatieve impact, terwijl de inkomsten onvoldoende waren om deze te dekken. Volgens de vereniging leidde de combinatie van een gebrek aan liquiditeit en onrealistische omzetaannames uiteindelijk tot het faillissement.

Het faillissement treft 56 medewerkers, wier salarissen tot en met november zijn uitbetaald. De schulden van Panthax GmbH bedragen volgens de schuldenaar ongeveer 1,5 miljoen euro. In totaal zijn 220 schuldeisers getroffen door de faillissementsprocedure.