Highlights ‘Nieuw perspectief’ event: ‘Als je doet wat je deed, krijg je niet meer wat je kreeg’

In een veranderend retaillandschap was het tijd voor nieuw perspectief, zo moet brancheorganisatie INretail gedacht hebben. In Amsterdamse eventlocatie Amaze kwamen honderden ondernemers samen om inzichten op te doen over de weg voorwaarts. Een van de belangrijkste credo’s om te onthouden: ‘Als je doet wat je deed, krijg je niet meer wat je kreeg’.

De dag begon met een inspiratie- en trendsessie door Kristel Vanderlinden en Tim Gielen. De alpha- en betatrends kregen context, maar er zaten ook enkele confronterende waarheden in. Niet alleen wist het publiek maar al te goed dat men leeft in een staat van permanente onzekerheid, ook zijn ze zich bewust van de paradox die er is. Een van de slides die is blijven hangen is de slide met zes foto’s van verschillende winkels. Allemaal wit en redelijk simpel. “Welke van deze is de Zara?” Meteen barst de zaal uit in overleg, maar niemand kan precies aanwijzen welke de Zara is. “Iedereen doet hetzelfde, terwijl je eruit moet springen.”

Een tip die wordt gegeven door Erasmus-onderzoeker Justin Jansen is het kijken naar andere sectoren voor inspiratie. “Concurrenten zijn niet per se de ondernemer naast je, maar bedrijven in andere sectoren met een ander businessmodel die inbreken in de markt.” Tijdens zijn presentatie komt ook naar voren dat de winnaars binnen de detailhandel ‘obsessief bezig zijn met hun klant’. Zo komt het voorbeeld van Coolblue naarvoren die hebben geinvesteerd in hun eigen logistiek. De klanttevredenheid was namelijk het laagste wanneer het aankwam op de levering van de producten, dus heeft het bedrijf in eigen hand genomen. “Dit is in eerste instantie niet winstgevend, maar boost wel de klantenservice waardoor klanten vaker terugkeren.” Stil zitten is er volgens Jansen niet meer bij. Hij adviseert dan ook om met kleine stappen te beginnen en te blijven experimenteren. “Alle grote bedrijven begonnen klein.”