Historisch lage groei aantal Nederlandse bedrijven

In 2025 is de groei van het aantal bedrijven in Nederland historisch laag gebleven: het totaal aantal bedrijven steeg slechts 1 procent ten opzichte van 2024, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). KVK spreekt van een historisch lage groei. Op 1 januari 2026 stonden ruim tweeënhalf miljoen vestigingen geregistreerd in het Handelsregister.

Het ondernemerslandschap staat onder druk. Het aantal starters daalde met 10 procent, terwijl er 18 procent meer bedrijven stopten. Vooral zzp’ers stopten met hun onderneming, meldt KVK. Het probleem heerst in alle sectoren.

Opvallend is dat het aantal faillissementen juist met 21 procent afnam, mogelijk doordat ondernemers eerder besluiten te stoppen nog vóór de financiële problemen ontstaan.

Volgens hoogleraar Joris Knoben, aangehaald door KVK in een artikel, stagneert daardoor de dynamiek in het Nederlandse bedrijfsleven, wat innovatie en vernieuwing belemmert, juist in een tijd waarin dat hard nodig is.