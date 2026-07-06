Historische kantfabrikant Darquer uit Calais sluit deuren

Lille - Darquer, de oudste kantfabriek van Calais, opgericht in 1840, staakt definitief haar activiteiten. Het bedrijf, met nog 45 werknemers, is failliet verklaard. Dat maakte de algemeen directeur maandag bekend aan persbureau AFP.

De handelsrechtbank van Boulogne-sur-Mer sprak donderdag het faillissement uit. De activiteiten worden slechts tot 17 juli voortgezet. Het bedrijf verkeerde sinds vorig jaar al in surseance van betaling.

"We hebben tot het einde gevochten"

“We hebben klanten die ons hebben gesteund en die we tot het einde zo goed mogelijk proberen te begeleiden (...). We hebben tot het einde gevochten”, aldus een zeer geëmotioneerde Sébastien Bento Soares, algemeen directeur van Darquer, tegenover AFP.

Volgens hem had Darquer nog ongeveer 40 Leavers-weefgetouwen in bedrijf. Dit zijn enorme gietijzeren machines, ontworpen in Engeland begin negentiende eeuw en later geperfectioneerd met het jacquardsysteem.

Deze techniek voor extreem fijne producten vormde de basis voor de kantindustrie in Calais en later ook in Caudry (Noord-Frankrijk).

Het kant is geliefd bij grote couturiers wereldwijd, sterren als Beyoncé en leden van de Britse koninklijke familie. Om het beter te beschermen tegen namaak, kreeg het kant van Calais-Caudry in 2024 een geografische aanduiding (IG).

Dit was echter niet voldoende om de neergang van de sector te stoppen. De industrie kampt met hevige concurrentie van gebreid kant, dat vaak in Azië veel sneller en tegen aanzienlijk lagere kosten wordt geproduceerd. Na het verdwijnen van Darquer blijven er volgens Bento Soares nog maar twee andere kantfabrikanten over in Calais, en enkele andere producenten in Caudry.

“Dit is een zeer harde klap. Hoe kunnen we Calais nog de stad van het kant noemen als de weefgetouwen een voor een stilvallen?”, reageerde burgemeester Natacha Bouchart dit weekend in een interview met de krant Nord Littoral.

“We hebben er alles aan gedaan om de bedrijven in de sector te ondersteunen”, verzekerde Bouchart. “We hebben meermaals schulden kwijtgescholden, overnemers gesteund en samengewerkt met de overheid om de grote luxehuizen te overtuigen kant uit Calais te blijven gebruiken.”