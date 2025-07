Hoe AI de circulaire economie versnelt

Ik hoor je denken: weer een stuk over AI. Maar wacht nog even met wegklikken. Deze wil je wél lezen.

We weten inmiddels dat AI meer is dan een tool om te vragen of je kamerplant het nog gaat redden. AI kan namelijk een van de grootste bottlenecks van de tweedehands markt oplossen. Hoe? Ik leg het je uit.

Alles is uniek

Deze zin hebben wij met WEAR de afgelopen jaren wel honderden keren uitgesproken als men vroeg naar onze grootste uitdagingen. In tegenstelling tot lineaire fashion, waar één fotoshoot genoeg is voor duizenden identieke stuks, kan je diezelfde logica niet toepassen bij de tweedehands markt. Iedere broek, jas of sneaker is uniek. Een voorraad van 10.000 schoenen betekent ook: 10.000 verschillende beschrijvingen, foto’s en prijscalculaties. En die moeten allemaal handmatig online gezet worden. Tijdrovend, foutgevoelig, niet schaalbaar. De grootste uitdaging voor tweedehands modebedrijven is dan ook niet de vraag naar tweedehands kleding, maar het organiseren van een soepel, geautomatiseerd verkoopproces.

AI als game changer

Dit is waar AI om de hoek komt kijken. Kunstmatige intelligentie kan helpen om precies dat knelpunt op te lossen: het snel en efficiënt verwerken van unieke producten. Denk aan beeldherkenning die automatisch een kledingstuk categoriseert en beschrijft, taalmodellen die foutloze productomschrijvingen genereren en, sinds kort, beeldgeneratie die van één simpele foto een volwaardige modelfoto maakt. Hier een voorbeeld. Ik maakte een foto van een schoen en vroeg ChatGPT hiervan een gestylede foto van te maken met model. En zie hier de magie:

Proces met ChatGPT. Credits: Pim Roggeveen

Binnen een halve minuut kreeg ik een realistische afbeelding terug van een model met precies die sneaker – in een gestylde setting, compleet met achtergrond en sfeer. Geen studio, geen modellen, geen nabewerking. Eén upload = verkoopklaar beeld.

Van bottleneck naar boost

De ontwikkelingen in AI gaan snel. Heel snel. Dat is voor de tweedehands markt goed nieuws. Tuurlijk, de foto moet nog met de hand gemaakt worden en moet het met de hand ingevoerd worden, maar ook daar zal snel verandering in komen. Zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen rondom het Digitaal Product Paspoort. Straks zal ieder kledingstuk een digitaal ID hebben, waar heel veel informatie aan gekoppeld kan worden. Denk aan originele productfoto’s, productbeschrijving, maatinformatie etc. De tweedehands verkoper hoeft straks alleen nog maar de QR-code te scannen en voila, je hebt een complete product listing. Maar workflow is niet het enige, ook voor de uitstraling van circulaire mode is de impact groot. Want laten we eerlijk zijn: een product verkoopt beter als het er professioneel uitziet. Door AI kunnen tweedehands kledingstukken op een net zo aantrekkelijke manier worden gepresenteerd als nieuwe, wat het stigma van ‘tweedehands’ verder doet vervagen.

De circulaire economie heeft geen gebrek aan ambitie, maar aan tools om die ambitie schaalbaar te maken. En daar lijkt AI verrassend snel een sleutelrol in te gaan spelen.