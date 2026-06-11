Hoe AI modebedrijven kan ondersteunen

De moderne mode-industrie staat onder constante druk. Traditionele voorspellingsmodellen botsen vaak met de onvoorspelbare realiteit van de markt. Door gescheiden workflows, gefragmenteerde planningssystemen en een sterke afhankelijkheid van handmatige processen, zit cruciale informatie vaak vast in losgekoppelde spreadsheets, technische productinformatie en onregelmatige communicatiekanalen.

Bij verstoringen in de toeleveringsketen, fabriekssluitingen of plotselinge verschuivingen in de vraag van consumenten, kunnen merken alleen reactief handelen. Ze zijn niet in staat om snel genoeg bij te sturen om hun marges te beschermen. Deze structurele ontkoppeling leidt tot late leveringen, gefragmenteerde productinformatie over meerdere kanalen en desastreuze voorraadtekorten. Dit ondermijnt het vertrouwen van de consument en elimineert de verkoop tegen de volle prijs. Voor een betere aanpassing doet de industrie er goed aan om over te stappen van traditioneel giswerk naar een verbonden, intelligent ecosysteem, aangedreven door artificiële intelligentie (AI).

Softwareleverancier Aptean introduceerde onlangs zijn nieuwe tool, Aptean Fashion & Apparel. Deze tool automatiseert beslissingen en verenigt workflows voor de mode- en kledingindustrie, van ontwerp tot levering. Hierdoor krijgen teams realtime inzicht in stijlen, kleuren en afmetingen. Op 14 mei lichtten vijf online sessies door insiders uit de industrie toe hoe de tool de sector kan helpen in de hele toeleveringsketen en op verschillende afdelingen. FashionUnited heeft samengevat hoe insiders AI gebruiken in de ontwerpfase, in de fabriek, bij het schrijven van productcontent, bij de lancering en bij het balanceren van de vraag door slim voorraadbeheer.

Omzet beschermen met stijlvervanging

In zeer volatiele sectoren zoals de mode-industrie, waar de vraag van consumenten onmiddellijk kan pieken door moderne digitale krachten zoals social media influencer-campagnes, kunnen traditionele cycli voor voorraadaanvulling – die doorgaans 60, 90 of 120 dagen duren – het tempo niet bijhouden.

“Als het favoriete item van een klant of consument niet op voorraad is en niemand snel een vergelijkbaar alternatief kan vinden, ben je de verkoop waarschijnlijk kwijt. Ze zijn verder gegaan, naar je concurrent, naar een ander kledingmerk, hebben iets gevonden wat ze leuk vonden en je bent die verkoop misgelopen,” legt Ken Weygand, solutions architect bij Aptean, uit. Hij werkt met mode-, schoenen- en accessoiremerken om hen te helpen bij de implementatie van zowel Enterprise Resource Planning (ERP) als Product Lifecycle Management (PLM) oplossingen om hun bedrijfsvoering te verbeteren en te versterken.

Wanneer een favoriet kledingstuk of een maat niet beschikbaar is, lopen merken en retailers een groot risico de consument permanent te verliezen aan concurrenten, tenzij er onmiddellijk op het verkooppunt een identiek of zeer gelijkwaardig alternatief kan worden gevonden. Hier komt een autonome ‘stijlvervangingsagent’ van pas. “Het draait allemaal om het snel vinden van een vervangbare stijl, vergelijkbare alternatieven, zodat we onze klanten van dienst kunnen zijn. Dit kan vrij snel en in realtime en kan ook de live voorraad valideren. Het heeft geen zin om naar alternatieve stijlen te kijken waar we geen voorraad van hebben,” aldus Weygand.

Alles kan een trend worden. Kunnen modebedrijven snel genoeg reageren? Credits: Copenhagen Fashion Week 2026

De operationele integratie van deze technologie is ontworpen om de onmiddellijke omzetverliezen door voorraadtekorten te beperken. Het pakt de structurele beperkingen aan van het beheer van uitgebreide bedrijfsdatabases, die vaak honderdduizenden verschillende Stock Keeping Units (SKU's) omvatten, verspreid over meerdere stofsoorten, categorieën en pasvormen. Gefragmenteerde front-end teams, van klantenservicemedewerkers tot e-commerce en showroom accountmanagers, moeten vaak door onsamenhangende softwaresystemen navigeren om handmatig alternatieve artikelen te vinden. Deze datafragmentatie veroorzaakt kritieke vertragingen in transacties en financiële risico's voor de marge. Een voorbeeld is het per ongeluk aanbieden van een duurder alternatief tegen een lagere prijs. Dit benadrukt de cruciale noodzaak van systemische automatisering.

De inzet van een AI-agent direct bovenop de kernarchitecturen van ERP en PLM biedt een geautomatiseerde infrastructuur die wordt beheerst door strikte bedrijfslogica. Het systeem evalueert mogelijke vervangingen door systematisch productattributen te analyseren. Denk hierbij aan stofsamenstelling, kledingrang, silhouet en winkelwaarde. Deze worden vergeleken met de huidige veiligheidsvoorraadparameters en historische ontwerpgegevens. Door deze backend-datalagen te abstraheren naar vereenvoudigde, low-code interface-zoekopdrachten via gecentraliseerde navigatiesystemen zoals Aptean, kunnen gebruikers op de verkoopvloer soepel van context wisselen om transacties te redden.

Optimalisatie van de productiestroom bij Hanesbrands: zichtbaarheid van fabriek tot winkelvloer

Op de weg van blauwdruk naar fysieke creatie verstoort de variabiliteit in de toeleveringsketen vaak het operationele ritme van de productie halverwege het seizoen. Traditionele ERP-systemen hebben moeite met de complexe, hoog-dimensionale patroonsystemen die uniek zijn voor de modeproductie. Dit resulteert in gefragmenteerde statistieken en vertraagd inzicht. AI-systemen overbruggen deze kloof actief door realtime controle op de werkvloer te realiseren. Ze verbinden de inkoop van grondstoffen rechtstreeks met de output van de machines. Dit holistische, onderling verbonden toezicht zet fysieke data om in bruikbare intelligentie, waardoor de typische knelpunten die productielijnen stilleggen, worden voorkomen.

Hemant Ramaswami, VP digitale transformatie bij Hanesbrands, legde de noodzaak van deze verschuiving tijdens wereldwijde verstoringen uit. Hij herinnerde zich hoe het Amerikaanse kledingbedrijf tijdens de Covid-pandemie overstapte van “het simpelweg identificeren van uitzonderingen in de toeleveringsketen naar het daadwerkelijk kunnen aanpakken ervan in bijna realtime”. “Wereldwijde toeleveringsketens falen niet door ontbrekende data. Ze falen doorgaans omdat de juiste data niet op het juiste moment de juiste besluitvormers bereiken,” benadrukte hij.

Over distributiecentra die niet langer voldeden aan de behoeften van de klant, identificeerde Ramaswami drie kernproblemen: verlengde levertijden en gebrek aan zichtbaarheid, gefragmenteerde signalen en het ontbreken van een toewijzingsmechanisme. “Het kostte een medewerker van de klantenservice veel moeite om een compleet beeld te vormen en vragen te beantwoorden over wanneer een product beschikbaar zou zijn,” herinnert Ramaswami zich.

Maidenform is eigendom van Hanesbrands Credits: Maidenform

Hanesbrands begon met een zeer groot en winstgevend bedrijfssegment – herenondergoed – en startte een pilot met operationele AI-software. Zodra de waarde was bewezen en het potentieel zichtbaar was, werd dit uitgebreid naar complexere categorieën. Voorspellende logica stelt fabrikanten in staat om zeer responsief te zijn in plaats van louter reactief op plotselinge fabrieksstoringen. In plaats van te vertrouwen op weekoude datalogs of intuïtief giswerk, gebruiken operationele teams live datastromen om structurele uitzonderingen onmiddellijk te identificeren. Door automatisch alternatieve verwerkingsroutes uit te stippelen en de werkdruk over actieve fabrieken te herverdelen, behoudt AI kritieke leveringstermijnen en minimaliseert het marge-erosie. “Het veranderde van een reactieve modus naar meer een brandpreventiemodus,” aldus Ramaswami.

Vooral de logica voor containerprioritering was nuttig: “We ontvangen doorgaans tussen de 30 en 40 containers per dag in sommige van onze distributiecentra. Het is dus erg belangrijk om ervoor te zorgen dat het losteam zich richt op de containers met de hoogste waarde. …Het lossen van de juiste container kan het verschil betekenen tussen het halen of missen van het kwartaal.” Het toekennen van een dollarwaarde aan elke container hielp enorm. “Het is niet eens een abstracte AI die ergens op de achtergrond draait. Het is een dok-supervisor die naar het scherm kijkt waarop staat wat we eerst moeten lossen en wat erin zit,” vatte Ramaswami samen.

Realtime bescherming: navigeren door volatiliteit bij productlancering

De overgang van de fabrieksvloer naar de retailmarkt is een van de meest volatiele fasen in de levenscyclus van een product, vooral wanneer de vraag van de consument onverwacht verschuift. Een productlancering kan gemakkelijk mislukken onder de druk van gefragmenteerde commerciële signalen. Dit leidt tot voorraadverschillen waarbij bepaalde distributiecentra overbevoorraad raken, terwijl andere direct met tekorten kampen. AI-algoritmen onderscheppen deze retailsignalen dynamisch bij de lancering en evalueren voortdurend regionale verkooptrends ten opzichte van live voorraadgegevens.

Aly Breeman, senior productmanager bij Aptean, reflecteert op hoe gemakkelijk een seizoen zonder ingrijpen kan mislukken: “Elk seizoen doet een merk ergens alles goed. De collectie is sterk, de ontwerpen zijn scherp en de marketing is klaar, en dan beginnen de dingen stilletjes te ontsporen. Een levering komt te laat, een warme oktober vertraagt de verkoop van winterjassen. De groothandelspartners bewegen in een ander tempo dan de webshop. Niets hiervan voelt in het begin dramatisch, maar tegen de tijd dat de cijfers het verhaal vertellen, is de marge al verdwenen en is de enige overgebleven kans een afprijzing. Dit is geen pech, het is een patroon, en zoals de meeste patronen, kun je er, zodra je het duidelijk ziet, op vooruit plannen.”

“In de mode is timing alles. Seizoenen ontvouwen zich door drie voorspelbare krachten,” vervolgde ze. Dat zijn variabiliteit in het aanbod, veranderingen in de vraag en kanaalfragmentatie. Het realiseren van marges begint lang voordat collecties de winkelvloer bereiken, aldus Breeman, het begint met planning. “Plan de productiestappen correct en elke vertraging heeft een direct rimpeleffect op de beschikbaarheid en volledigheid. Wachten tot de collecties in de schappen liggen, betekent dat je enige optie afprijzen is. En afprijzen is funest voor de marge,” waarschuwt ze.

De retailomgeving kan onvoorspelbaar zijn. Credits: Westland Shopping

Om aanpassingsvermogen mogelijk te maken, moeten bedrijven eerst in staat zijn om margerisico's zo vroeg mogelijk te signaleren. “Een van de grootste uitdagingen voor merken is het snel genoeg identificeren van ondermaatse prestaties om er iets aan te doen, voordat het de winstgevendheid begint te beïnvloeden,” voegt ze toe. Dat is waar AI veel waarde kan toevoegen: het kan helpen door potentiële productievertragingen, capaciteitsproblemen en andere risico's veel eerder te signaleren, waardoor het merk tijd heeft om in te grijpen en corrigerende maatregelen te nemen.

Zodra de collectie op de markt is, kan AI de prestaties in realtime volgen. Niet alleen op een hoog niveau, maar tot op stijl-, kleur-, seizoen- en locatieniveau. Merken krijgen een veel duidelijker beeld van wat wel en niet werkt en waar ze mogelijk de voorraad moeten herbalanceren. Het kan ook slimmere aanvulling ondersteunen door de juiste stijl in de juiste winkel op het juiste moment aan te bevelen.

“Uiteindelijk helpt AI merken om van te laat reageren over te stappen op eerder handelen, met veel betere zichtbaarheid en controle over de hele levenscyclus van het product,” zegt Breeman. “De kracht van AI begint met de kwaliteit van de input,” waarschuwt ze. “Generieke ERP-oplossingen spreken de taal van de mode niet. Seizoenen, stijlen in meerdere kleuren, maatseries en leveringsdimensies zijn de bouwstenen van hoe de mode-industrie werkt. Maar in een generiek systeem gaan ze verloren in de vertaling.”

“AI bovenop data van slechte kwaliteit of gefragmenteerde systemen leggen, versterkt het probleem alleen maar. Als verschillende teams met verschillende versies van de waarheid werken, als de productdata niet goed wordt onderhouden, zal AI de zaken alleen maar erger maken en niet beter,” weet de productexpert. “Het antwoord is dus niet simpelweg AI toevoegen, maar ervoor zorgen dat bedrijven er klaar voor zijn om het goed te gebruiken. En dat betekent eerst focussen op datakwaliteit, -beheer en -consistentie. Hoe meer je systemen zijn afgestemd op de industrie, en hoe gedisciplineerder je datamanagement is, hoe effectiever de impact.”

Contentautomatisering: het creëren van nauwkeurige, gerichte en overtuigende teksten

Zodra artikelen in de digitale schappen liggen, wordt de vraag naar rijke, nauwkeurige productdata cruciaal voor conversie. Data uit het Salsify Consumer Research 2024/2025 toont aan dat maar liefst 88 procent van de shoppers zegt dat productcontent extreem of zeer belangrijk is voor hun aankoopbeslissing. Desondanks lopen modemerken regelmatig omzet mis door onvolledige productkenmerken, waarbij de helft van de consumenten toegeeft online winkelwagentjes te verlaten vanwege slechte productomschrijvingen.

“Wanneer content ontbreekt of niet merkconform is, creëert dat niet alleen extra werk. Het kost omzet,” bevestigt Alain Tessier, directeur productmanagement bij Aptean. Hij legt uit dat er hoofdzakelijk vier stappen zijn waarop AI dit kan oplossen: stap één is het lezen van de bron; stap twee is selecteren wat belangrijk is; stap drie is het schrijven van de content en stap vier is beoordelen en publiceren.

“AI neemt alles wat je hebt – pdf's, spreadsheets, afbeeldingen uit je systeem – en leest het allemaal. Dit alleen al kost een schrijver normaal gesproken 30 tot 60 minuten per product voordat er ook maar één woord is geschreven. AI doet het in seconden,” benadrukt Tessier. Wat de content betreft, bepaalt AI wat er moet worden uitgelicht op basis van waar de content naartoe gaat en past het aan voor elk publiek: “Dezelfde productdata wordt een productomschrijving voor de website. Het wordt een samenvatting voor inkopers, een vermelding voor een tijdschrift en misschien een bijschrift voor social media. Elk met de juiste lengte en toon voor dat kanaal,” aldus Tessier.

Maar dat betekent niet dat het team niet betrokken blijft. In plaats van alles zelf te schrijven, beoordelen, passen teamleden aan en keuren ze goed. “De besluitvorming blijft bij de mensen; het schrijfwerk verschuift naar de AI. Wat vroeger drie tot vijf dagen duurde, kost nu waarschijnlijk minder dan 30 minuten,” vat Tessier samen.

Deze geautomatiseerde aanpak handhaaft een strikte wereldwijde consistentie en elimineert tegelijkertijd de handmatige fouten die vaak voorkomen bij het opzetten van grote hoeveelheden artikelen. In plaats van productdata vrij te laten circuleren over verschillende retailkanalen, dwingt AI systematisch de huisstijl, gelokaliseerde terminologie en exacte merkdefinities af. Het signaleert automatisch kritieke afwijkingen in de samenstelling – zoals een jas die wordt vermeld als geïsoleerd met dons terwijl de technische specificaties een synthetische vulling voorschrijven – en beschermt zo het merk tegen kostbare retourzendingen en boetes voor non-compliance. Door de tijd voor het genereren van content terug te brengen van dagen tot slechts seconden, versnellen merken hun time-to-market en zorgen ze ervoor dat productvermeldingen op alle digitale contactpunten perfect accuraat blijven.

Versnellen van productiebeslissingen bij NSA

De laatste pijler van een veerkrachtig mode-ecosysteem ligt in geavanceerde, geautomatiseerde productieomgevingen en voorraadbeheer.

Kelly Deady, senior directeur van de activiteiten in Chicago bij de Amerikaanse kledingfabrikant National Safety Affair (NSA), sprak over hoe AI hielp bij het stroomlijnen van data op de vier productielocaties van het bedrijf (in Californië, Illinois, Kansas en Ohio). “Elke afzonderlijke locatie had een ander efficiëntiesysteem, en geen van hen communiceerde met elkaar. We zitten eindelijk allemaal op hetzelfde ERP, maar het heeft niet de data die we nodig hebben om echt de efficiëntie te verhogen en onze online aanwezigheid op welke manier dan ook te optimaliseren,” herinnert Deady zich. “We sturen ook dezelfde rapporten naar dezelfde persoon, maar we moeten voortdurend dingen bewerken om … een zuivere vergelijking van de data te krijgen. Dus de overstap naar Aptean is een enorme doorbraak geweest voor NSA,” en ze voegde eraan toe dat het voorspellen van late bestellingen of het balanceren van meerdere locaties op basis van kosten of efficiëntie de grootste winst is geweest.

“Alles wat het onverwachte kan voorspellen is geweldig, want produceren is elke dag onverwacht,” voegt Deady toe.

Traditioneel voorraadbeheer is gebaseerd op historische seizoenspatronen, wat merken zeer kwetsbaar maakt voor onvoorspelbare marktverschuivingen, late logistieke aankomsten en plotselinge dalingen in de regionale vraag. AI doorbreekt deze rigide cyclus door continu complexe voorspellende scenario's uit te voeren en nauwkeurige afwegingen te berekenen tussen lokale voorraadniveaus, verzendkosten en promotionele afprijzingen.

Dit systemische toezicht vertaalt zich direct in geautomatiseerde, realtime herbalancering van de voorraad over diverse direct-to-consumer- en groothandelsnetwerken. In plaats van regionale teams te dwingen handmatig enorme spreadsheets door te spitten om ontbrekende maatseries te vinden, berekent de AI autonoom de exacte statistieken die nodig zijn voor een precieze, berekende aanvulling. Het dicteert exact wanneer traaglopende voorraad van minder presterende fysieke winkels naar snelverkopende e-commerce hubs moet worden verplaatst, waardoor een maximale verkoop tegen de volle prijs wordt gegarandeerd. Door deze kleine, continue operationele aanpassingen gedurende de hele levenscyclus van het product uit te voeren, kunnen modebedrijven het totale aantal onverkochte dagen drastisch verlagen en uitzonderlijk slanke, zeer winstgevende toeleveringsketens onderhouden

“Een AI-agent hebben is als een extra paar ogen dat er altijd naar kijkt, wachtend op datgene waarvoor je het hebt getraind. Je gaat dus veel verder dan een rapport dat data ophaalt of een tool die dashboards of schermen toont. Je hebt daadwerkelijk iets dat ernaar kijkt met een meer menselijk brein-achtig aspect in de manier waarop het de informatie bekijkt,” concludeert Deady.

Conclusie: de synthese van de geautomatiseerde modeonderneming

Het omarmen van AI in de hele levenscyclus van mode is niet langer een futuristisch experiment; het is een fundamentele commerciële noodzaak voor merken die hun marges willen beschermen in een meedogenloze markt. Door ontwerp, productie, lancering, contentcreatie en voorraadbeheer te koppelen in één samenhangend, intelligent ecosysteem, elimineren modebedrijven de losgekoppelde datasilo's die historisch gezien de groei belemmeren. De resultaten zijn ingrijpend: drastisch kortere ontwikkelingscycli, minimale frictie door voorraadtekorten, vlekkeloze data-integriteit en sterk geoptimaliseerde voorraadtoewijzing. Belanghebbenden die deze geïntegreerde AI-oplossingen implementeren, maken hun activiteiten toekomstbestendig. Ze vervangen verouderd operationeel giswerk door een precieze, zeer responsieve architectuur die is gebouwd om te gedijen op marktvolatiliteit.