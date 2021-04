Hoe circulaire jeans gemaakt worden van gerecycleerde denim

In de afgelopen jaren is circulair het 'buzzword' in de mode, maar wat betekent het eigenlijk? Een circulair mode systeem is er op gericht om geen afval en vervuiling te genereren, en om alle materialen en producten zo lang mogelijk in gebruik te houden. In onderstaande video een korte uitleg achter de schermen bij de productie van circulaire jeans van Honest Jeans die volledig duurzaam zijn.

Source: Youtube