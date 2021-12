Hoe consumenten je nieuwste collectie kopen met de beste productdata

De ene consument laat zich vooral online inspireren, terwijl de andere consument verleidt wil worden in je winkel. Misschien is het wel dezelfde persoon. Digitale kleding is dus net zo belangrijk als het fysieke item. De rol, die een goede informatie-huishouding speelt in omnichannel is groot.

Als je de vele data die gevraagd in de modebranche efficiënt, goedkoop en beheersbaar kunt delen, maak je van die data betrouwbare informatie. En vooral dat is goud waard. Als retailer en leverancier zorg je er dan samen voor dat je assortiment mét de juiste informatie online beschikbaar is. En dat is waarom de datapool van GS1 voor retailers en leveranciers leidend zou moeten zijn.

Consument: deal or no deal?

Consumenten kunnen je product online niet aanraken of uitproberen, dus moet je ze op een andere manier helpen. Je wilt voorkomen dat je klant zijn pashokje thuis creëert en zes T-shirts in verschillende maten en kleuren bestelt om er vijf terug te sturen. Met goede productfoto’s kun je je producten tot leven brengen, en ook met de juiste productcategorie, de maat en kleur bepaalt je klant: deal or no deal.

Zorgt datadriven zijn voor hoofdbrekens?

Hoe meer informatie je vooraf geeft, hoe kleiner de kans op teleurstelling bij ontvangst. Waarom twijfelt je klant over zijn aankoop? Is hij bang de verkeerde maat te kopen? Twijfelt hij of de kleur exact hetzelfde is als wanneer hij het item in zijn handen heeft? Of wil hij weten of je producten duurzaam zijn? Kortom, haakt je klant af nog voor hij het winkelmandje heeft bereikt? Dan moet je je informatiehuishouding beter op orde hebben. En dat begint bij de basis. Met een goed geoliede informatie-uitwisseling zorg je ervoor dat klanten precies krijgen wat ze willen. GS1 Fashion Base is een effectief middel om de samenwerking in de keten te vergemakkelijken en de verbinding tussen retailer en merk te versterken. Het zorgt ook voor een betere vindbaarheid van je producten via zoekmachines zoals Google.

Data is onderdeel van je product

Data is een integraal onderdeel van je product en je informatiehuishouding begint dus bij de basis. We willen steeds meer weten, waar komt het vandaan (Fair Trade), wie heeft eraan gezeten (supply chain) en welk materiaal wordt er gebruikt. Iedere schakel in de keten moet kunnen beschikken over de informatie die hij nodig heeft. Voor de consument, vanuit wettelijk oogpunt, voor je logistieke proces, voor je handelspartner én van de toeleveranciers van je handelspartner. De basis hiervoor is de bekende EAN-code waar verschillende data aan wordt toegevoegd. Alleen als je die op orde hebt kun je verrijkte informatie ten volle benutten.

Efficiëntere bedrijfsvoering en meer omzet

Het bewijs in andere sectoren dat productdata daadwerkelijk leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en meer omzet is allang een gegeven. Niet voor niets dat tijdens de corona-uitbraak retailer Intergamma (bekend van Gamma en Karwei) hun dataproces voor beter online verkoop de hoogste prioriteit gaf. Hun leveranciers lieten ze versneld aansluiten op de GS1 datapool. Het resultaat? Online is het sindsdien elke dag Black Friday en binnen vijf minuten staat een artikel online.

Richt met data op je klant

Anja van den Bersselaar, directeur van Van Winkel Fashion: “Met alleen een beknopte productomschrijving red je het vandaag de dag niet meer. Klanten die online kopen willen foto’s en video’s zien. Goede data zijn belangrijk als omzetgroeier. Klanten willen online een bestelling doen en in de kleding in je winkel afhalen of andersom. Aan ieder van ons de taak om daarvoor de juiste productinformatie te laten zien. Door zowel het gevoel bij je assortiment online te laten zien (foto, video) als goede feitelijke productinformatie (kleuren en maten), kunnen consumenten beter een totaalbeeld van het item te krijgen. En is hun bereidheid om een aankoop te doen groter.”

‘Data uitwisselen? Maak het voor iedereen makkelijker’

Anja vervolgt: “Als je de basisdata op orde hebt - en dat kan op een makkelijke manier- kun je je beter en sneller richten op die verrijkte data. Dat maakt het voor eenieder makkelijker. GS1 heeft daarin met datapools voor verschillende sectoren een bewezen track record. Voor de modesector is dat GS1 Fashion Base. Het is wel zo prettig dat GS1 geen winstoogmerk heeft. Met zowel retailers als leveranciers wordt getest en je kunt meepraten over ontwikkelingen en/of knelpunten. Maar we moeten vooral hier niet langer over praten, maar doen en juist versnellen. De potentiële winst van drempelloos data delen is te groot om nog langer te laten liggen. Laten we met elkaar de datapool van GS1 omarmen. Het zou iedereen in de keten helpen als meer leveranciers en meer retailers hun data via deze bron delen.” Een shout out naar de sector!