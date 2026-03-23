Hoe de energiecrisis kledingproductiehubs beïnvloedt

De kledingindustrie maakt momenteel een crisis door die minder over modetrends en meer over puur overleven gaat. Sinds midden maart 2026 zijn de energietoevoerlijnen naar de productiecentra in Zuid-Azië vrijwel ingestort onder de druk van het conflict in het Midden-Oosten. De sluiting van de Straat van Hormuz heeft de constante stroom van industriële brandstof tot een minimum beperkt. Hierdoor staan de verwarmingsketels en productielijnen stil.

Stilgelegde ketels en gasrantsoenering in India

In Noord-India is de situatie catastrofaal. Alleen al in Panipat, 95 kilometer ten noorden van New Delhi, een stad die normaal gesproken bruist van het geluid van weefgetouwen, hebben meer dan 350 ververijen hun deuren moeten sluiten. Dit zijn geen kleine verliezen. Deze bedrijven vormen het hart van de textielsector en bereiden de stoffen voor die aan exporthuizen wereldwijd worden geleverd.

Nitin Arora, voorzitter van de stedelijke vereniging van ververijen (Panipat Dyers’ Association), vertelde onlangs aan de Indiase krant The Tribune dat meer dan 100.000 mensen die direct of indirect in de verfsector werken, de gevolgen voelen. Ook exporthuizen zijn ‘zwaar getroffen’. Meer dan 150 bedrijven in het verfcluster Sector-29 moesten sluiten vanwege het gebrek aan commercieel vloeibaar gas (LPG).

De overheid stelt een overstap op biomassa voor. De meeste fabrieken hebben hun kolengestookte thermostaten echter jaren geleden al ontmanteld om te voldoen aan de regelgeving voor ‘groen’ gas. Ze zitten nu klem tussen een brandstof die ze niet kunnen krijgen en een brandstof waarvoor ze niet meer zijn uitgerust.

In het industriegebied Faridabad in de Indiase deelstaat Haryana, waar 15.000 kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de kleding- en schoenenindustrie zijn getroffen, is de sfeer somber. Raj Bhatia, voorzitter van de industriële vereniging van de stad (Faridabad Industrial Association), merkt op dat de ‘werkelijke gevolgen’ nu pas beginnen, nu de ‘veiligheidsvoorraden’ brandstof en grondstoffen opraken. Wanneer een ketel stilvalt, staat niet alleen een machine stil. Duizenden arbeiders, voornamelijk vrouwen, verliezen hun diensten en hun lonen dalen. Betalingsachterstanden van 60 dagen worden de norm, wat kleine bedrijven op de rand van een faillissement brengt.

In de textiel- en chemieclusters van de deelstaat Gujarat heeft de deelstaatregering het industriële gasverbruik met 50 procent verminderd. Dit leidt tot een prijsstijging van 30 tot 40 procent voor basischemicaliën en kleurstoffen. Volgens het vakblad Apparel Resources waarschuwt Mayur Golwala, secretaris van de handelsvereniging van de stad, Sachin Industrial Society, dat stijgende productiekosten wevers kunnen dwingen de productie tijdelijk te verlagen. Hij voegt eraan toe dat wevers de productie twee of drie dagen per week moeten stilleggen als het bedrijf onder de huidige omstandigheden financieel onrendabel wordt. Voor wevers in Surat is een stijging van de ruwe olieprijs van 73 Amerikaanse dollar naar 100 Amerikaanse dollar (87,40 euro) in één week niet zomaar een statistiek; het is de doodsteek voor de winstmarges.

Stroomuitval en capaciteitsvermindering in Bangladesh

Het probleem beperkt zich niet tot India. In Bangladesh, de op een na grootste kledingexporteur ter wereld, bedreigt het energietekort de nationale economie. Omdat het land ongeveer 95 procent van zijn brandstofbehoefte uit het buitenland importeert, zijn de leveringsrisico's reëel.

Volgens berichten in de Britse krant The Guardian heeft de regering drastische maatregelen genomen. Hiertoe behoren geplande stroomonderbrekingen en een vroege ramadan-vakantie voor universiteiten om voldoende diesel vrij te maken voor de kledingfabrieken. Maar zelfs deze noodrantsoenen zijn niet voldoende. Veel fabrieken draaien nog maar op 40 tot 50 procent van hun capaciteit. De gasdruk is gedaald van de vereiste 10 pond per vierkante inch (PSI) naar 1,5 PSI, wat onvoldoende is. De fabrieken missen niet alleen deadlines, maar verliezen ook het vermogen om hun personeel aan het werk te houden.

Sluiting van weverijen in Pakistan

In de Pakistaanse textielbolwerken Faisalabad en Karachi heeft de situatie een kritiek punt bereikt. De regering worstelt, te midden van een ernstige valutacrisis, met het subsidiëren van hervergast vloeibaar aardgas (RLNG). De Engelstalige krant The Dawn meldt dat honderden kleine tot middelgrote weverijen voor onbepaalde tijd hebben moeten sluiten. De reden is een combinatie van 40 procent hogere elektriciteitstarieven en een onregelmatige gasdruk, wat een gelijkmatige kleuring van stoffen onmogelijk maakt.

Noodoperaties in fabrieken in Sri Lanka

Hoewel de economie in Sri Lanka tekenen van herstel vertoont, staat de kledingsector, de belangrijkste exporteur van het land, onder dubbele druk. Volgens de krant The Island stelt de Kamer van Koophandel van Ceylon vast dat hoge elektriciteitskosten fabrieken dwingen om op noodcapaciteit te draaien. Dit leidt tot een verschuiving van orders naar Afrikaanse concurrenten, waar de energiekosten lager zijn.

Onvoorspelbare stroomvoorziening in Cambodja en Vietnam

Vietnam, een belangrijke speler in de wereldwijde kledinghandel, kampt met stroomonderbrekingen in zijn noordelijke productiecentra. De crisis wordt verergerd door de extreme hittegolven begin 2026, die de waterkrachtreservoirs hebben uitgeput. De Engelstalige krant The Saigon Times meldt dat grote schoenen- en kledingleveranciers voor wereldwijde inkopers worden opgeroepen om ‘zichzelf te reguleren’ en het stroomverbruik met vijftien procent te verminderen. Dit leidt tot dure investeringen in dieselgeneratoren, die de toch al krappe winstmarges verder uithollen.

In Cambodja uit de kledingfabrikantenvereniging GMAC (Garment Manufacturers Association) via de krant The Phnom Penh Post haar bezorgdheid over de onvoorspelbaarheid van het regionale elektriciteitsnet.

Wereldhandel heroriënteert zich

Een andere factor in de energiecrisis is het blijvende verlies van vertrouwen. Internationale inkopers, opgeschrikt door de instabiliteit, zoeken al naar ‘veiligere’ havens. Er is een massale verschuiving van orders zichtbaar, omdat merken vrezen dat hun seizoenscollecties vast komen te zitten op schepen of luchthavens, aldus insiders volgens The Federal. Als Zuid-Azië de komende weken geen stabiele en betaalbare energievoorziening kan garanderen, kan de reputatie van zijn productiecentra, die in decennia is opgebouwd, in gevaar komen.

