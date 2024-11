Hoe Frans schoenenmerk Carel Parijse stijl internationaal verspreid

"Laat Parijs aan je voeten liggen" is de belofte van het Franse schoenenmerk Carel. Gespot aan de voeten van Kelly Rutherford (Gossip Girl), Lady Gaga en Jisoo (van Black Pink), maakt het merk furore onder beroemdheden. Het succes is te danken aan de "Parijse chic" die ook buiten de landsgrenzen aanslaat. Voor FashionUnited blikt CEO Frédérique Picard terug op de internationale expansie, gedreven door een sterke influencer marketingstrategie.

In 2010 trad Frédérique Picard toe tot het management van Carel. Sinds het begin van de nieuwe eeuw leed het merk onder een verouderd imago. Overtuigd van het potentieel, besloot ze een verjongingskuur te implementeren. Het merk werd belichaamd door de trendy en elegante Parisienne, gepersonifieerd door mode-iconen zoals Carla Bruni en Alexa Chung. Een succesvolle gok: tien jaar later is 50 procent van de klanten jonger dan 30. Picard besloot ook het aanbod te vereenvoudigen om zich te concentreren op de lage pumps, inmiddels de bestsellers van het merk.

Internationale expansie via boetieks en gerenommeerde ambassadeurs

Carel heeft een internationaal klantenbestand opgebouwd, zozeer dat vandaag de dag zes van de tien bestellingen uit het buitenland komen. Picard legt uit dat het aantal buitenlandse klanten dat de Parijse winkels bezocht, het merk ertoe heeft aangezet om openingen in het buitenland te overwegen. Zojuist is een boetiek geopend in Brussel, aan de Avenue Louise, en begin 2025 staat de opening van een winkel in Milaan gepland.

Het bedrijf breidt ook zijn aanwezigheid uit in Azië, waar een aanzienlijke vraag en groei is. Gedreven door K-popgroepen, waaronder de meidengroep Black Pink, en door bekende content creators, heeft Carel klanten aangetrokken die vallen voor schoenen met een "Lolita-achtige, retro stijl", benadrukt Frédérique Picard. Waar China lange tijd de belangrijkste markt in de regio was, is het nu voorbijgestreefd door Japan en Korea. Het is dan ook logisch dat het merk zich heeft gevestigd in Itaewon, een van de meest chique wijken van Seoul. Carel is van plan zijn aanwezigheid in het land te versterken met een winkel in Gangnam, eveneens bekend als een van de belangrijkste shoppingbestemmingen van de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

Het merk, dat lange tijd voornamelijk op Frankrijk gericht was, heeft zich dus toegelegd op de internationale markt, die 60 procent van de omzet vertegenwoordigt. Wereldwijd worden consumenten verleid door het Parijse karakter van het merk. "Voor hen belichaamt het merk Frankrijk, het wordt geassocieerd met een droomwereld", aldus de directeur van Carel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de pumps met bandjes en de iconische zwarte of rode modellen 70 en 50 procent van de buitenlandse verkoop vertegenwoordigen.

Naast de eigen winkels kan Carel ook rekenen op bekende persoonlijkheden om de wereldwijde invloed te vergroten. Het merk is gezien aan de voeten van Emily, in de serie 'Emily in Paris', maar ook van Lady Gaga in de rol van Alice voor de film 'Joker: Folie à deux' en in de televisieserie 'Game of Thrones'. Carel heeft meerdere malen samengewerkt met Kelly Rutherford (bekend van de serie Gossip Girl), met name door samen met de actrice twee collecties te ontwerpen, wat de zichtbaarheid van het merk verder heeft vergroot.

Een erfgoed van meer dan 70 jaar nieuw leven inblazen

In de jaren tachtig, toen nog maar weinig luxehuizen accessoires produceerden, werkte Carel met hen samen door schoenen te ontwerpen speciaal voor de modeshows. In die tijd sloot het bedrijf partnerships met merken zoals Jean Paul Gaultier en Mugler. Vanaf de jaren 2000 stopte het merk echter met dit samenwerkingsmodel, dat uiteindelijk meer dan twee decennia later opnieuw werd geïntroduceerd. Nu werkt het merk samen met jonge opkomende ontwerpers – hoewel het drie jaar geleden nog met Gucci samenwerkte – om meer cutting-edge collecties te creëren. Zo is er MaitrePierre en meer recent Charles de Vilmorin, die het ontwerp van twee Parijse boutiques voor het einde van het jaar opnieuw hebben uitgevonden.

Het merk, opgericht in 1952 door het echtpaar Georges en Rosa Carel, heeft een lange weg afgelegd, vertrouwt de directeur ons toe. Vandaag de dag spelen de erfgenamen van het merk nog steeds een belangrijke rol in het management, terwijl het Mirabaud Fonds een minderheidsbelang van 40 procent bezit. In 2024 noteerde Carel een omzetstijging van 10 procent. Het bedrijf heeft ongeveer zestig medewerkers.